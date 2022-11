Zveme Vás na cestopisnou přednášku o Vietnamu pořádanou ve spolupráci s Česko-vietnamským vzdělávacím institutem. Povídat, vyprávět Vám bude Lucie Pštrosová známá taky jako Lucy in Vietnam. Zavítá na ta nejzajímavější místa Vietnamské socialistické republiky od severu k jihu. Lucie Vám také ráda poradí, kdy se do Vietnamu vydat a jak se na cestu připravit.

Nejen to, snahou je Vám tuto zemi představit a bořit nepravdivé mýty.

Pár slov o Lucy in Vietnam

Do Vietnamu odjela v roce 2016 na studijní stáž a už zde zůstala. Zemi procestovala od severu k jihu sama i s turisty, které tam pár let provázela. O životě ve Vietnamu a jeho krásách nejprve psala na profilu Lucy in Vietnam. Nyní zastupuje česko-vietnamskou organizaci a pomáhá s propojováním dvou odlišných kultur.

Proč se zúčastnit?

Plánujete cestu do Vietnamu, Kambodže, Laosu nebo do Myanmaru? A přitom nechcete cestovat úplně na vlastní pěst? Chcete se dozvědět základní informace, přijďte na přednášku o této nádherné zemi.

Kdy: 23.11. 2022

Místo konání: GALERIE & KAVÁRNA Art-n-Coffee

Více na http://lucyinvietnam.cz, nebo www.pasazdesignu.cz