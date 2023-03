Tři tipy, jak se po zimě rozhýbat ke zdravějšímu životnímu stylu

Nepřepalte začátek

Pokud jste si v zimě dopřáli přestávku, návrat do aktivního módu by měl být postupný. To stejné platí i v případě, že se zdravým životním stylem teprve začínáte. „Vzdejte se nereálné představy, že váš život se změní o 180 stupňů v průběhu pár dní. Nové návyky v oblasti stravování a pravidelného pohybu si osvojujte postupně. Pomalu nahrazujte nezdravé potraviny ve svém jídelníčku vyváženějšími, a co se týká sportu, tady platí opatrnost dvojnásobně,“ radí Petr Sedláček a dodává: „Pokud se chcete vyhnout nepříjemným pocitům, či dokonce zraněním, každou sportovní aktivitu začněte rozcvičkou, která zahřeje svaly. Postačí například poskoky v mírném tempu přes švihadlo a až následně pokračujte strečinkem, případně mobilizací svalů.“ Je pravděpodobné, že po prvních jarních kilometrech budete zápasit i s bolestí svalů, nepodlehněte ale mylné představě, že bolest ke sportu patří. „Pokud se objeví standardní ‚svalovice‘, můžete ji zmírnit masáží, saunováním nebo horkou koupelí. Někomu může pomoci i aktivní regenerace ve formě procházky nebo lehkého cvičení příslušného svalu. Pokud je však bolest lokalizovaná a opakuje se, poraďte se raději s lékařem a nečekejte, až se změní na chronickou bolest, či dokonce vyústí v zranění. Ta nejčastější vznikají právě z nesprávné techniky, nerespektování svého těla a zanedbávání regenerace,“ vysvětluje P. Sedláček.

TIP: Pro radost z pohybu

Tuhý masážní olej RELIEF STICK od CBD STAR obsahuje kromě 2 % CBD i vyváženou recepturu přírodních účinných látek, které prohřívají a uvolňují svaly a klouby, a ulevují tak ztuhlým zádům, krku či kolenům. V jeho složení najdete pouze ingredience přírodního původu, z nichž je více než 80 % v biokvalitě. Obsahuje extrakt z kostivalu lékařského a esenciální oleje z černého pepře a jalovce, které se v tradiční lidové medicíně odpradávna používají při problémech s klouby. RELIEF STICK má praktické balení ve formě tyčinky a díky tomu je jeho použití jednoduché a diskrétní. Tuhý olej má jemnou bylinnou vůni a při dotyku s pokožkou taje. Je velice koncentrovaný, a proto stačí nanést pouze slabou vrstvičku a jemně vmasírovat.

Méně je více

Každý nový návyk, který by vás měl přivést ke zdravějšímu životnímu stylu, by měl být v první řadě jednoduchý. Pokud se chcete začít pravidelně hýbat, stanovte si dosažitelné cíle a jen postupně je zvyšujte. Vše samozřejmě závisí na vaší aktuální kondici, příležitosti ke změně hledejte v napohled banálních aktivitách. Pokud používáte MHD, zkuste vystoupit každý den o zastávku dříve, přestaňte používat výtah. Nebo si naplánujte deset minut cvičení či chůze každý druhý den. „Nastavte si v telefonu připomínku a snažte se ji dodržovat. Po týdnu zvyšte počet minut na dvacet a potom na třicet. Když se dostanete do stadia, kdy se budete hýbat půl hodiny tři až čtyři dny v týdnu, určitě to pocítíte,“ říká odborník a dodává, že podobný princip platí i pro stravování. „Pokud se chcete začít stravovat zdravěji, naplánujte si nejprve jeden den v týdnu, kdy si připravíte aspoň jedno zdravé jídlo. Postupně zvyšujte počet dní i jídel.“ Nastavení drastické redukční diety není podle odborníka dlouhodobým řešením: „Velká změna může nastat, i když se rozhodnete vyřadit ze svého jídelníčku jen polotovary a smažená jídla. Nebo vyměníte slazené nápoje za obyčejnou vodu s kousky ovoce.“

Vyspěte se na to

Vytrvalost je důležitá, ale na druhé straně si v případě drobných „selhání“ nezpůsobujte zbytečné výčitky. Raději poskytněte svému mozku pravidelné důkazy o pokroku. „Stanovte si plán a každý den si zapisujte, čeho se vám podařilo dosáhnout. Za každý splněný dílčí cíl si můžete dát malou odměnu, ale stejně tak důležité je, abyste se po každém ‚přešlapu‘ necítili vinní. Přijměte, že chyby a neúspěchy jsou součástí každé cesty ke změně a cesta k cíli je vždy klikatá,“ říká P. Sedláček a na závěr dodává ještě jednu důležitou radu: „Při přechodu do aktivnějšího režimu může o úspěchu nebo neúspěchu rozhodnout kvalitní spánek. Ne vždy jsme pány našeho času, proto vždy dbejte aspoň na to, aby těch pár hodin spánku, které máte, bylo opravdu kvalitních,“ radí P. Sedláček.

TIP: Regenerujte přirozeně

CBD olej NIGHT s obsahem 10 % CBD pomáhá tělu i mysli regenerovat se tím nejpřirozenějším způsobem – kvalitním spánkem. Balení obsahuje 1 000 mg full spectrum CBD a další kanabinoidy, jako jsou CBN, CBV, CBG. Unikátní receptura kanabinoidů, terpenů, flavonoidů, fenolů a vitamínů umožňuje organismu maximálně zužitkovat benefity CBD pro tělo i mysl.

O značce CBD STAR

Česká značka CBD STAR se zaměřuje na výrobu a prodej prémiových přírodních doplňků stravy a kosmetiky. , Značka je známá zejména svými CBD full spectrum oleji a kapslemi, které si díky svým účinkům získaly velké množství spokojených zákazníků po celé republice. Velký důraz společnost klade na kvalitu použitých surovin. Její produkty jsou proto vyráběny z konopí, které je dodáváno od BIO certifikovaných pěstitelů z Chorvatska, jehož slunné podnebí umožňuje přirozený růst rostlin v nejvyšší kvalitě.

Všechny její výrobky jsou založeny na vysokém obsahu aktivní látky CBD bez psychotropních účinků. Více informací najdete na stránkách www.cbdstar.cz.