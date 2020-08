Červencové teploty sice nevystoupaly příliš vysoko, ale podle meteorologů to vypadá alespoň na horký srpen. V létě je potřeba myslet na pravidelný pitný režim. Žízeň nejlépe zažene voda, ale děti určitě ocení i trochu té kreativity. Co třeba osvěžující drink z čerstvých či mražených jahod s originálním zdobením?

Osvěžující letní jahodový drink





Ingredience: 1 l perlivé vody 450 ml neperlivé vody 50 ml citronové šťávy (cca 2–3 citrony) 50-100 g cukru krupice 200 g čerstvých nebo mražených jahod 10 větších lístků meduňky jahodové a jablkové Haribo Balla Stixx meduňka, čerstvé jahody a citron na ozdobení

Postup:

1. Cukr smíchejte s 200 ml vody a zahřívejte, dokud se nerozpustí. Sundejte z plotny, do hrnce přidejte lístky meduňky a nechte vychladnout.

2. Jahody rozmixujte s 250 ml vody. Pokud použijete mražené jahody, tak jimi drink krásně vychladíte.

3. Připravte si velký džbán. Z cukrové vody vyndejte listy meduňky a přelijte do džbánu. Do toho přidejte i rozmixované jahody s vodou, citronovou šťávu a perlivou vodu.

4. Přidejte led, promíchejte a rozlijte do sklenic. Každou sklenici ozdobte meduňkou a plátkem citronu, případně i na kousky nakrájenými čerstvými jahodami. Do každé sklenice naaranžujte i několik Haribo Balla Stixx a ihned podávejte.

Co by to bylo za léto bez sladkých dezertů? V horkém létě, spíš než čokoládové a máslové dorty, které mohou působit těžce a rychle se roztékají, ocení celé vaše okolí lehké nepečené dorty. Ty se podávají chlazené a lze je doplnit jakýmkoliv oblíbeným ovocem. Zkuste dort navíc obohatit o bonbony Haribo, úspěch tak bude zaručen!