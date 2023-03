Nová restaurace Old Armoury Prague u parku Kampa

Hotel Pytloun Old Armoury Hotel Prague **** (Všehrdova 450/16, Praha 1 - Malá Strana) je od loňského října součástí sítě Pytloun Hotels. Hotel s restaurací Old Armoury Prague se nachází v budově ze 17. století v krásném prostředí pražské Malé Strany přímo u parku Kampa na břehu Čertovky kousek od Karlova mostu.

Rytířský sál restaurace Old Armoury Prague odráží atmosféru pozdního středověku. Původně se zde nacházela jízdárna. Dnes patří restaurace díky Rytířskému sálu s bohatou výzdobou historickými replikami zbraní a brnění zbrojnošů, rytířů, mušketýrů a rustikálními dekoracemi a díky interiéru s klenutými stropy k jedné z nejzajímavějších historických restaurací v Praze. Na hosty zde dýchne unikátní atmosféra historie v kombinaci s gurmánským zážitkem zdejších mistrů kuchařů, kteří do historického prostředí restaurace připravili tradiční české menu kladoucí důraz na vždy čerstvé suroviny nakoupené v maximální míře od lokálních dodavatelů. V předkrmech zaujmou např. Grilované pikantní klobásky s cibulovým salátkem s chilli papričkami a estragonem, hrubozrnnou hořčicí a chlebem. V hlavních jídlech pak nechybí české klasiky jako Pečené vepřové koleno se zelným salátem, krémovým křenem, hořčicí a chlebem nebo Vepřová pečená žebra s pikantní kouřovou marinádou, zelným salátkem, marinovanou cibulí a chlebem, ale i vegetariánská jídla jako Rozpečený kozí sýr s vlašskými ořechy a medem, rukolou, červenou řepou a slunečnicovými semínky. Mezi dezerty jsou stálicemi Lívanečky s borůvkovým žahourem, skořicovým cukrem a zakysanou smetanou nebo populární Dukátové buchtičky s teplým vanilkovým krémem. Nabídka vinného lístku, který je zaměřen na vysoce kvalitní vína tuzemské produkce už jen podtrhne příjemně strávený čas v prostředí Rytířského sálu.

Restaurace je otevřená od 7:00, kdy se až do 11:00 hodin formou bohatého teplého a studeného bufetu podávají snídaně, které jsou otevřené i těm, kteří v hotelu nebydlí. Přes obědy je restaurace zavřená. Večeře se podávají od 18:00 do 22:00 hodin a restaurace má otevřeno do 23:00. Terasa restaurace je přístupná po můstku přímo z Kampy a nabízí tak jedinečnou možnost vychutnat si zdejší kuchyni s výhledem na romantický park Kampa. Restaurace disponuje 200 místy k sezení a až 250 na stání. Je tedy vhodná jak pro firemní akce a bankety (svatební hostiny, oslavy narozenin a jubilea), tak i na firemní konference, prezentace či školení.

„Terasa restaurace s letní zahrádkou je umístěna přímo na břehu Čertovky s přístupem po můstku přímo z parku Kampa, který patří mezi nejromantičtější a nejmalebnější místa v celé Praze a mezi vůbec nejhezčí městské ostrovy světa. Rádi bychom tuto unikátní lokaci s neopakovatelnou atmosférou a výhledem do parku Kampa, o které, domnívám se, často neví ani řada Pražanů, otevřeli všem,“ říká Lukáš Pytloun, generální ředitel sítě PYTLOUN HOTELS, a dodává: „V plánu máme ve spolupráci a koordinaci s majitelem objektu Českou obcí Sokolskou modernizaci venkovních prostor a posezení a rozšíření počtu míst na letní zahrádce. V letních měsících bychom hostům rádi nabídli kromě prvotřídně ošetřeného piva a široké nabídky kvalitních českých vín např. speciality z venkovního grilu, hudební produkci, a další. To místo má prostě genia loci, kterého by byla opravdu velká škoda nevyužít.“

Historie budovy:

První písemná zmínka o komplexu budov, kde se nachází Michnův palác a Pytloun Old Armoury Hotel Prague s restaurací, pochází z roku 1293. V roce 1330, královna Eliška Přemyslovna založila klášter na této půdě, který byl, podle zprávy kronikáře Vavřince z Březové, v bouřích dnů a událostí roku 1420 vydrancován a vypálen. Dle dalších zápisů v historických kronikách té doby zde již od roku 1587 opět vzkvétaly zahrady se štěpnicemi, vodárnou a Lusthausem. Od roku 1618 až do svého úprku z Čech zde rukou pevnou, ale i štědrou vládl slovutný Matyáš, pan z Thurnu, spolu se svou krásnou paní Zuzanou… Další zmínka pochází z konce 17. století, což je nejdůležitější období pro Michnův palác a Pytloun Old Armoury Hotel Prague. Michnův palác byl postaven v renesančním stylu a šestkrát přestavěn. V této době byla postavena jízdárna a stáje, které nyní slouží jako hotel a restaurace (Pytloun Old Armoury Hotel Prague). Od roku 1767 se palác stal sídlem rakouské armády. V roce 1921 koupila palác Česká obec sokolská, která jej spravuje doposud. Buďte vítáni na dvoře Matyáše z Thurnu ve „Staré zbrojnici“, věhlasném to sídle v samém centru pražské Malé Strany!

