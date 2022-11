V době adventu je ozdobí spousta světýlek a vůně svařeného vína a perníku. To vše v kombinaci s monumentálními siluetami alpských obrů oděných do sněhového hávu působí opravdu pohádkově. Jednou z nejromantičtějších adres je jezero Wolfgangsee. Stánky s kulisami městských domů, které jsou rozmístěné přímo v historickém centru, vás provedou vánoční kulturou a tradicemi zdejšího regionu a také vám umožní vše důkladně prožít a ochutnat. Těšit se můžete na pečené kaštany, různé druhy punče i na adventní procházku jen za svitu svíček. Nechybí ani jesličky, ale pozor, bez Ježíška. Ten se do nich vkládá až na Štědrý den.

Milovníky vláčků by neměli vynechat projížďku zasněženou krajinou adventní zubačkou na Schafbergalm, kde si vychutnají hrnek horkého punče i neopakovatelný výhled na Wolfgangsee. Vyrazit můžete i na projížďku lodí, třeba do mozartovského městečka St. Gilen s adventními svícemi a výstavou uměleckých řemesel. Cestou si budete moci prohlédnout devatenáct metrů vysokou zářící lucernu ležící přímo uprostřed jezera. Ta, spolu s hvězdami rozsetými okolo ní, představuje hlavní adventní symbol tohoto regionu.

Aby váš zážitek z návštěvy byl dokonalý, ubytujte se v hotelu U bílého koníčka (Im weissem Rössl. Aktuální podoba hotelu, jehož historie sahá až do roku 1912, vznikla propojením devíti historických domů, z nichž každý má svůj vlastní půvab. Najdete zde tradiční alpské pokoje i luxusní designové suity.

Pokud si chcete užít maximum soukromí, zvolte spa suite s vlastní saunou, hamamem a vířivkou. Pro ostatní je k dispozici wellness na třech podlažích nabízející výjimečné zážitky. Relaxování v panoramatické sauně nabízí jedinečné výhledy na krásně osvícené jezero, které vám občas zpestří jedním ze svých rituálů saunový mistr Andreas. Ani parní lázeň není ledajaká. Používá se v ní totiž přírodní sůl z Bad Ischl, jejíž léčebné účinky jsou legendární. Největším unikátem je ale bazén. Nachází se totiž přímo na jezeře. A pokud by vám jeho 30 stupňů, přišlo málo, můžete přeskočit do plovoucí vířivky, jejíž bublající voda má příjemných 37 stupňů.

Až se zrelaxujete zamiřte do jedné ze dvou restaurací, kde vás čekají poctivé pokrmy z čerstvých lokálních surovin a samozřejmě výhledu na vodní hladinu. Skvělé ryby servíruje Seerestaurant, nezapomenutelný rib eye a zvěřinu ochutnáte v Poll’s Kaiserterrasse. Přidejte lahev dobrého vína a chvíli ve dvou už nemohou být romantičtější. Z vinné karty obsahující pět set položek si nepochybně vyberete. Pokud vám některé víno extrémně zachutná, můžete ho koupit v obchůdku Rösslerei. Přibalte i domácí vaječný likér a pralinky. Třeba s příchutí champagne. Hotel Im weissem Rössl s bezchybným servisem, špičkovou gastronomií a luxusním wellness tvoří klenot, který stojí za to objevit.

Veškeré další informace najdete na www.weissesroessl.at, a to dokonce i česky!