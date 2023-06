Během dvou dnů během Letní street food na Smíchovské náplavce a Všechny chutě světa v Dobřichovicích představíme milovníkům dobrého a zdravého jídla další špičkovou mořskou chuťovku. Ve dnech 10. června a 17. června budete mít jedinečnou příležitost ochutnat vysoce kvalitní holandské maatjes.

Termín

10. června - Letní street food na Smíchovské náplavce

17. června - Všechny chutě světa v Dobřichovicích

Akci opět pořádá HOPI CEE Fish HUB, společnost, která organizuje již známý Prague Mussel Week. „Holandská ryba Matjes je neuvěřitelně populární v Belgii, Holandsku, Francii, ale i v sousedním Německu. Každoročně pořádají Matjes Festivaly, které nás inspirovali k pořádání Street Food minieventů pro tento velmi zdravý produkt.“ říká zakladatel Prague Mussel Weeku, Pierre-Manuel Boels, CEO společnosti HOPI CEE Fish HUB.

„Svou popularitu v západní Evropě si již vysloužila. Teď dostanou příležitost i lidé v Čechách.“ dodává Pierre-Manuel Boels. „Dlouhodobě se snažíme zlepšit zdravé jídelní návyky v Česku, kde podobné produkty v minulosti nebyly vůbec k dispozici. K našemu už tradičnímu Prague Mussel Weeku teď přidáváme tyto Matjes Dny, které plánujeme příští rok rozšířit na Matjes Week a zapojit do něj i restaurace.

„Matjes“ je speciální ryba, a její příběh sahá až do 15. století v Holandsku. Je to zvláštní příběh o zvláštní rybě a především o zvláštním a oblíbeném způsobu její konzumace. Jaký způsob že to je? Jednoduše ponoříte rybu do jemně nakrájené cibule, zvednete ji za ocas a spustíte do pusy.

Zajímavých faktem také je, že Matjes je nejhojnější rybou na naší planetě, navíc je rybou extrémně hospodářsky významnou.

Co se týče zdravotních přínosů Matjes, těch je mnoho! Je to skvělý zdroj vysoce kvalitních Omega 3, obsahuje vysokou dávku selenu (antioxidanty), vitamíny B12, B3, železo a nakonec vitamín D! Skutečná tajná zbraň pro naše zdraví, tak neváhejte a přijďte ochutnat!

O Matjes Dnech

Matjes Dny si kladou za cíl ukázat všem, že není matjes jako „mates“ a že tato holandská ryba je nejen zdravá, ale i velmi chutná, a že si zaslouží být další prospěšnou součástí jídelníčku každého Čecha. Navíc je cenově dostupná úplně každému.