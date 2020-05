Divadlo Na Fidlovačce představuje nový projekt, který spojuje výrazné české dramatické autory, vynikající herce a herečky, aktuální téma světové pandemie, nové technické propojení divadla a streamu a benefiční funkci, kdy umění pomáhá. To všechno je DEKAMERON 2020 aneb 10 miniher z korontény.

Jak se v době světové pandemie daří komunikaci, lásce a přátelství? Jak se vede strachu, manipulaci a svobodě? Co vyvěrá na povrch? Co je naopak zapomenuto? Jak se rozhodují lidé zavřeni v jednom prostoru před neviditelným nepřítelem? Na tyto a řadu dalších otázek hledají odpovědi: Alice Nellis, Tomáš Dianiška, Tomáš Svoboda, Luboš Balák, Kristýna Čepková, Jakub Čermák, Bára Hančilová, David Košťák, Kateřina Jonášová a Jiří Havelka ve svých scénických skicách.

Na základě těchto textů na půdě Divadla Na Fidlovačce ve spolupráci se studenty FAMU a zapojenými herci z různých divadel vzniká 10 divadelních miniher. Deset dílů Dekameronu 2020 se spojí ve streamovaný pořad, který mohou diváci podpořit ve veřejné sbírce Donio a to až do září 2020. Největší část výtěžku bude věnována na konto sbírky SOS Česko organizace Člověk v tísni. Hlavním pomocí je distribuce základních potravin ve spolupráci s Potravinovými bankami, pomoc rodinám z vyloučených lokalit, kde není žádný PC, abychom mohli děti na dálku doučovat a zapojit do výuky školy a dluhová Helplinka – poradna v rámci dluhů, exekucí a insolvencí.

Menší část výtěžku pokryje honoráře externích spolupracovníků, kteří celý projekt natočili a díky kterým vznikl v tak krátkém čase.

Stream proběhne na FB Divadla Na Fidlovačce a Člověka v tísni 20.5. 2020, filmová premiéra se uskuteční 21.9.2020 v DNF, kde dojde i k předání většiny výtěžku ze sbírky Donio Člověku v tísni.

Sbírka bude probíhat až do září.

https://www.donio.cz/Dekameron

ANOTACE AKTOVEK

1. Alice Nellis - Do vlastních rukou - V kuchyni MATKA cosi vaří ve velkém hrnci. TCHÝNĚ urputně šije roušky na hlučném šicím stroji. A OTEC si jde pro výsledek testu.

2. Tomáš Dianiška - Big Brother - Po dvou letech opouštějí vilu, svět kolem se ale sám změnil v reality show. Oni ale nic nevědí...

3. Jiří Havelka - Digitální karanténa - Když chcete žít bez FB, mobilu, internetových zpráv, videochatů, chytrých hodinek… a oni vám to nedovolí.

4. Luboš Balák - Příručka na zkvalitnění sexu - Jak vypadá manželství v karanténě na jednom českém sídlišti?

5. Kateřina Jonášová - Dýchej - Marie v deziluzi sama slaví narozeniny, Daniela vítá koronavirus jako planetárního přítele, Tomáš trčí už 5 dní na letišti v Paříži. Zachrání je Tomáš Klus?

6. Tomáš Svoboda - Coro, Coro, Coro - „Já jsem Coronavirus. Já to nemyslel zle, fakt... ale pochopte to, kdo z vás by chtěl bejt celej život zalezlej v netopýrovi.“ Co všechno se stalo třem zamilovaným lidem, když vylezl z netopýra? Hra o lásce k dětem, k umění, k moci a sobě samému.

7. Jakub Čermák - Finis Coronat Opus - Modlitba k Sv. Prymulovi a jiné básně. Koronavirová chvilka poezie.

8. Barbora Hančilová - Pozůstatky něhy - Babi, jak jsi věděla, že chceš s dědou strávit zbytek života?

9. David Košťák - Holoubci a hrdličky - Tak nějak vypadá liduprázdná ulice z perspektivy dvou pražských holubů.

10. Kristýna Čepková – Nákazou spoutaní – Zatímco život venku běží normálně, herci pod vedením ambiciózního režiséra zkoušejí hru málem postapokalyptickou a říkají si: “Tohle se přece nikdy nemůže stát.”

HERECKÉ OBSAZENÍ

Daniel Bambas, Andrea Berecková, Štěpánka Fingerhutová, Vasil Fridrich, Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Ježková, Eva Josefíková, Ljuba Krbová, Daniel Krejčík, Marek Lambora, Stanislav Majer, Zdeněk Maryška, Elizaveta Maximová, Jan Meduna, Petra Mošovská, Pavel Neškudla, Ondřej Novák, Martin Písařík, Lukáš Pečenka, Zdeněk Pecha, Andrej Polák, Jiří Racek, Jiří Ratajík, Pavel Rímský, Anežka Rusevová, Jitka Schneiderová, Milena Steinmasslová, Matěj Stropnický, Šárka Vaculíková, Hana Vágnerová, Bára Vyskočilová

NÁMĚT: Tomáš Svoboda

REALIZAČNÍ TÝM:

Kateřina Jonášová, Daniel Krejčík, Petr Veselý, Claudia Nasli, Rostislav Šrom, Barbora Pospíšilová

Filmová režie a střih: Adam Kratochvíl

Kamera: Vojtěch Dvořák a další.

Poděkování: STUDIO FAMU, Biofilms rental s.r.o.