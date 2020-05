Před čtyřmi lety prováděli psychologové zvláštní experiment. Sledovali lidskou chůzi, její styl, rychlost a dynamiku. A k čemu došli? Že chůze – stejně tak jako slova či gesta – je určitý druh komunikace. Vyjadřuje nálady, postoje a povahové rysy „chodce“.



Pro lepší představu jsme pro vás vybrali několik typů chůze. Najdete se v některé?

Tryskomyš

Styl chůze: Chodí rychle, zbrkle a neustále do někoho naráží. Nedělá to ale schválně. Má totiž plnou hlavu věcí, které chce za ten den stihnout.

Silné stránky: Výkonnost! Tryskomyš stihne za jeden den tolik, co její pomalejší kolegyně za týden. Je svědomitá a všechny své povinnosti dotáhne až do konce. Díky své tvrdohlavosti a pevné vůli dokáže všechno, co si zamane.

Slabé stránky: Tryskomyš vše řeší za běhu a rychle. Některým lidem proto může připadat arogantní a necitlivá.