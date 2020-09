Chůze naboso prospívá nejen chodidlům. Stimuluje nervovou soustavu

Půl hodiny jsem sledovala to hemžení a pak mi došlo, o co jde. Žádné křečovité úsměvy dam na jehlových podpatcích. Žádné sešněrované pohledy mužů v lakovaných mokasínech. Polovina hostů pobíhala po sále i zahradě bosá, a to včetně neustále rozchechtané nevěsty. A druhá polovina měla barefoot boty. Nás, kdo jsme se tísnili v konvenčních společenských sandálcích, tam bylo jen pár, a trochu jsme té bosé bandě záviděli.