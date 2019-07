Ingredience 200 g čočky

1 mrkev

1 petržel

1/4 bulvy celeru

2 lžíce olivového oleje

1 lžíci sladké papriky

70 g rajského protlaku

150 g ořechů a semínek (lněné nebo chia)

120 g ovesných vloček

4 stroužky česneku

1 lžíce sušené majoránky

2 lžíce plnotučné hořčice

sůl

mletý černý pepř Na cukety:

2 cukety

olivový olej

1 chilli paprička

1 lžíce sušeného rozmarýnu

1. Čočku uvaříme do měkka a přesypeme ji do mísy. Měla by být měkká ale stále sypká. Mrkev, petržel a celer očistíme a nastrouháme. Olivový olej rozehřejeme v pánvi a zeleninu opečeme. Když zelenina začne měknout, přisypeme papriku, promícháme a necháme rozvonět. Pak přimícháme rajčatový protlak, 3 minuty povaříme a přendáme k čočce.



2. Do mísy přisypeme semínka, vločky, prolisovaný česnek a majoránku. Ochutíme hořčicí, pepřem a solí a vše řádně promícháme.

3. Směs vložíme do zapékací mísy vyložené pečicím papírem a pečeme při 180 °C přibližně 40 minut. Mezitím si nakrájíme cuketu na podlouhlé špalíčky, opečeme ji na olivovém oleji s rozmarýnem i solí a v poslední fázi restování přidáme chilli. Sekanou podáváme s cuketou.