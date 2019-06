Ingredience 250 g cizrny

50 g strouhaného parmazánu

2 stroužky česneku

1 lžíce olivového oleje

1 vejce

30 g strouhanky

2 snítky petrželky

sůl

mletý černý pepř

1 cibule

olej

2 lžíce rajského protlaku

800 g sterilovaná rajčat

400 g těstovin (fettucine)

100 g mraženého hrášku

čerstvá bazalka na ozdobení

1. Cizrnu zalijeme vodou a necháme do druhého dne nabobtnat. Pak vodu slijeme, cizrnu propláchneme a necháme okapat. Pak ji nasypeme do studené vody a uvaříme doměkka. Uvařenou cizrnu přendáme do mixéru.



2. Parmazán nakrájíme na kostky, česnek oloupeme a přidáme k cizrně společně s olejem, vejcem, strouhankou a petrželkou. Rozmixujeme dohladka, osolíme a opepříme. Hmotu rozdělíme na 16 dílků. Namočenýma rukama vytvarujeme kuličky.

3. Cibuli oloupeme, nasekáme najemno a necháme zesklovatět na rozehřátém oleji. Přidáme protlak, rajčata a osolíme. Vaříme na mírném ohni za občasného míchání 5 minut. Do směsi opatrně vložíme cizrnové knedlíčky. Omáčku uvedeme do varu, snížíme teplotu a pod pokličkou dusíme 10 minut.

4. Mezitím vložíme těstoviny do vroucí osolené vody a uvaříme je podle návodu na obalu. Do omáčky přidáme hrášek a dusíme ještě 5 minut. Těstoviny rozdělíme na talíře, přidáme rajčatovou omáčku s knedlíčky a ozdobíme bazalkou.