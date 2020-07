Ingredience 200 g balkánského sýra

100 g zelených oliv, bez pecky

100 g oliv kalamata, bez pecky

20 g filetů ančoviček, v oleji

2 menší červené cibule

2 lžíce plodů kaparů, v nálevu

3 snítky rozmarýnu

1 lžička kuliček červeného pepře

cca 400 ml olivového oleje

1. Balkánský sýr nakrájíme na menší kostky a dáme do mísy. Scezené olivy a ančovičky přidáme společně s na měsíčky nakrájenou oloupanou cibulí k sýru. Plodům kaparů odstraníme stopky, dle potřeby překrájíme na menší kousky a přidáme do mísy. Snítky rozmarýnu opláchneme ve studené vodě a necháme okapat. Lístky otrháme od stonků a společně s kuličkami pepře vmícháme do sýrové směsi.



2. Jednu větší sklenici o objemu cca 600 ml (nebo dvě menší sklenice) důkladně vymyjeme a osušíme. Naplníme sýrovou směsí, zalijeme olivovým olejem a uzavřeme. Necháme odležet 1 – 2 dny v chladničce. Nakládaný balkánský sýr podáváme např. s čerstvým pečivem.