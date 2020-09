Asi vás to překvapí, ale podle průzkumů jsme my Češi ranní ptáčata. Více než polovina národa vstává před šestou ranní. Zbytek, tedy 20 procent z nás, se probouzí o hodinu později a ti největší ospalci to „táhnou“ až do osmé hodiny.

„Tak to jsem já. Dávám si sice budík na půl sedmou, jenže pak při rádiu sladce dospávám,“ svěřuje se se svými ranními zvyklostmi třicetiletá Darja z Pardubic.

Ale odborníci by ji za to příliš nepochválili. Podle nich je přerušovaný spánek velmi nezdravý. Neustálým probouzením přerušujete různé jeho fáze a tělo pak nedostává potřebnou dávku energie. A výsledek? Únava. Mrzutost. Taky nulová kondice.

Pokud jste na tom jako Darja, nařiďte si budík jen s desetiminutovým předstihem. Tuhle časovou prodlevu pak využijte na systematické protahování v posteli. Málokdo totiž ví, že během spánku svaly „ochrnou“ a potřebují po ránu znovu nastartovat. Odměnou vám za to bude lepší pocit a spousta energie. A jaké další ranní rituály byste měli vyzkoušet?

Dýchejte vůni máty

Víte, jaký je nejsilnější lidský smysl? No ano, je to čich. Ten formuje nejen naše chutě, ale také momentální náladu. Využijte toho! Pokud se ráno cítíte jako „praštění palicí“, kápněte si do aromalampy trochu éterického olejíčku z máty peprné, citronu či rozmarýnu. Všechny tyhle rostliny jsou známé tím, že zmírňují únavu, osvěžují tělo a mysl a podporují koncentraci.

Náš tip: Pokud po ránu trpíte bolestmi hlavy, pomůže vám éterický olejíček z eukalyptu.

Ustelte si postel

Možná to zní jako banalita, ale tímhle rituálem uzavíráte „spánkovou“ část dne. Když si lůžko hezky připravíte, budete se do něj večer více těšit.

Náš tip: Aby se vám lépe stlalo, pořiďte si kvalitní povlečení z mikrovlákna. Je příjemné na dotek, nemačká se a také velmi rychle schne. Pokud má povlak pouze otvor, opatřete ho patentkami, aby vám výplň zbytečně nevyklouzávala ven.

Dejte si nohy nahoru

Bojujete s ranní únavou? Zkuste udělat stojku. Vědci tenhle „akrobatický“ počin po ránu doporučují, protože zlepšuje krevní oběh a okysličuje důležité orgány.

Náš tip: Neumíte stát na hlavě? Nevadí. Můžete zkusit cvik zvaný svíčka či si prostě lehnout (s hlavou opřenou o polštář) a opřít si pohodlně nohy o zeď.

Dopřejte si studenou sprchu

Marná sláva, na teplotě vody záleží. Horká sprcha je sice příjemnější, ale těžko po ní budete čile běhat. Naopak studenější proud vody prokrví vaše tělo a spustí tvorbu hormonů katecholaminů a endokanabinoidů (jsou obsaženy třeba v marihuaně). Okamžitě vás nabudí k aktivitě a zlepší vám náladu.

Náš tip: Že zrovna dvakrát nemusíte studenou sprchu? Postříkejte si alespoň chladnou vodou obličej. Osvěží vás to.

Dejte se s někým do řeči

Nemusíte zrovna třeskutě sršet vtipem, ale pravdou je, že taková nezávazná ranní konverzace (třeba se sousedkou ve výtahu) vám „rozhýbe“ mysl a trochu vás po ránu nastartuje.

Náš tip: Pokud nemáte chuť se s někým cizím vybavovat, alespoň zavolejte někomu blízkému. Pár minut hovoru vás příjemně uvolní a přivede na jiné myšlenky.

Snězte snídani

Někteří sedmispáči si raději přispí, než aby se ráno nasnídali. Patříte mezi ně? To je ovšem chyba. Připravujete se o pořádnou dávku energie! Podle vědců je vhodných pár soust, než se začnete hýbat. Ideální je třeba celozrnný chléb, ovesné vločky či potraviny s vyšším obsahem proteinu (tvaroh, řecký jogurt, vejce).

Náš tip: Jste ve spěchu a nestíháte snídani? Dopřejte si kousek hořké čokolády. Je plná železa, které podpoří okysličování červených krvinek, a vy se dík tomu nebudete cítit tak unavená. Kakaové mlsání zároveň obsahuje i hořkou látku theobromin, posilující centrální nervový systém, takže v práci budete v kondici. Každé ráno vypijte vodu s citronem. Osvěží vás, podpoří trávení a zároveň odplaví i toxiny (a další jedy) z těla.

Luštěte sudoku nebo hádejte

S myslí je to jako s tělem. Potřebuje procvičovat a zocelovat. Pokud máte složitější ranní start, zkuste si cestu do práce zpříjemnit luštěním sudoku, křížovek nebo rébusů.

Náš tip: Máte chytrý mobil? Najděte si hry podobné piškvorkám, šachům či Člověče, nezlob se! Dobré jsou i logické hádanky Tic Tac Toe, Threes, Mekorama, Unblock King. Na postřeh je třeba ideální hra Cooking Fever.