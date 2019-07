Nejprve je důležité si říci, že abychom měli co nejmenší „problémy“ se zuby je důležité chodit pravidelně k zubaři a na dentální hygienu - ideálně dvakrát ročně.

„Samozřejmostí by měla být i důkladná domácí zubní hygiena v podobě správného čištění a používání zubních pomůcek. Takto můžeme většině onemocnění zubů a dutiny ústní předcházet, protože díky správné dentální hygieně dochází k zmírnění počtu bakterií v ústech, a tím se značně snižujeme riziko vzniku zubního kazu,“ vysvětluje lékař Ondřej Šrámek z Dentální kliniky Hradčanská.



A jaké problémy jsou ve stomatologických ordinacích nejčastější?

Zubní kámen

Mnoho lidí má problémy se zubním kamenem, který je zjednodušeně řečeno ztvrdlým zubním plakem. Vzniká usazením iontů kalcia ze sliny do měkkého zubního plaku. Plak pak vzniká působením bakterií, které metabolizují cukry z potravy - správné a důkladné čištění našeho chrupu by měl být základ veškeré dentální péče. Pokud si budeme každý den zuby dobře čistit, tak kámen nemá šanci. Kromě pravidelného čištění je v prevenci proti zubnímu kamenu důležité nezapomínat na doplňky v podobě mezizubních kartáčků či zubní nitě, tyto pomůcky dokážou vyčistit ty „nejzapadlejší“ místa v ústech. Pravidelně také vyměňujte kartáček. Ideální dobou je jednou za měsíc až dva. Na dlouho používaném kartáčků se mohou množit bakterie.

Zubní kaz

K velmi častým a bolestivým problémům patří samozřejmě i zubní kaz, který vzniká nejen ze špatné a nedostatečné zubní hygieny, ale může za ním částečně být i špatné stravovací návyky. Zubní kaz přichází postupně a nenápadně - dlouhou dobu totiž nebolí. Pokud se ale začne projevovat, tak je to například větší citlivostí na sladké, kyselé, teplé i studené. V prevenci je důležité samozřejmě pravidelné čištění, ale i omezit konzumaci potravin bohatých na cukry. Ty jsou hlavní potravou bakterií, které podporují tvorbu kazu, ale také usazování zubního kamene.

Paradentóza

Po zubním kazu patří paradentóza k nejčastějším onemocněním, která se v zubních ordinacích řeší. Jde o chronické onemocnění, které probíhá poměrně nenápadně, protože ze začátku vůbec nebolí, a v tom je největší zákeřnost. Čas od času se mohou takzvaně akutně exacerbovat, což znamená, že se příznaky zesílí, a v tuto chvíli může být onemocnění velmi bolestivé. „Paradentózu doprovází typické známky zánětu: zčervenání, zteplání, bolest a někdy i hnisání. Na zánět dásní a parodontitidu by nás měl vždy upozornit lékař či dentální hygienista, protože právě on je schopen zavčasu zachytit toto onemocnění. Prevence je až na výjimky vždy stoprocentní. Což znamená, že v případě řádné hygieny jsme schopni onemocnění předejít,“ vysvětluje stomatolog Ondřej Šrámek. Paradentózou jsou ohrožení více kuřáci, protože tabák snižuje proudění krve do tkání dásní a zároveň urychluje tvorbu zubního plaku, který spouští záněty. Kouření nemoc celkově velmi urychluje.



Zuby moudrosti

K dalším „evergreenům“ zubních ordinací jsou i zrádné osmičky. „Většina lidí za svůj život řeší problém s takzvanými zuby moudrosti, které umí pěkně potrápit. Osmičky mohou potrápit jednak tím, že se zub moudrosti do úst ´nevejde´, je překrytý dásní a okolo jeho korunky se tak začnou vytvářet záněty, které mohou přejít až v otok s horečkou, tento stav se nazývá dentitio difficille, a může být velmi bolestivý,“ říká doktor Ondřej Šrámek z Dentální kliniky Hradčanská.

Druhý problém může vzniknout, pokud se zub zkazí, následně může dojít k zanícení „nervu“ a opět vzniká bolest, kterou je třeba řešit. Společným jmenovatelem obou problémů je špatná hygiena v oblasti třetích molárů, pokud je zub přerostlý dásní a je okolo něho „kapsa“ tak v podstatě nejde zub správně očistit. Nejsnazší řešení je tedy extrakce zubu.