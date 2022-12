To, že mohou erotické hračky přinést do manželské ložnice osvěžení, potvrzuje i čtenářka Michaela (47 let).

„S Daliborem jsme spolu od střední školy, ale na kvalitu v sexu si nemůžeme stěžovat. I přes postupující věk, tři děti a nějaké ty zdravotní karamboly jsme spolu i po těch třiceti letech v posteli pořád spokojení. Ale proč si společné chvíle trochu nevylepšit, že? Nápad na zpestření přišel při lockdownu, kdy jsme si objednali na internetu nejdřív pár drobností – vibrační kroužky, nějaké gely a oleje určené pro intimní masáž. A zjistili jsme, jak skvělé s nimi milování může být. Přiobjednali jsme tedy ještě vibrátor, který používáme při společných večerech, ale manžel se směje, že se mi bude hodit, až pojede na služební cestu.“

„Bereme to celé s nadhledem, děláme si z toho trochu legraci, ale zjistili jsme, že to oživení nás oba baví. Já teď plánuju, jak Dalibora překvapím na výročí naší svatby. Má totiž rád odvážné prádélko, tak bych si sexy nové kousky ráda pořídila. Toužím po něčem, co se v běžném obchodě s prádlem tedy rozhodně nesežene.“