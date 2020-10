Možná právě vy jste ta, která dá na názory ostatních. Radí se s blízkými kamarádkami o svých pocitech a trápeních. Je důležité umět sdílet, naučit se naslouchat, ovšem uvědomte si, že ať už se děje cokoliv, ať každý říká něco jiného, jste to pouze vy, kdo je strůjcem svého života.

Nesmíte tolik koukat na to, jak by se teoreticky zachovali jiní ve vaší situaci, která je pro ně nepoznaná, nemají s ní zkušenost a umí jen mluvit, i když hezky, líbivě pro vaši duši. Řiďte se pouze jediným: svým vnitřním pocitem a ženskou intuicí, ta totiž funguje vůbec nejlépe.



Každý rozchod bolí, ale někdy je to to vůbec nejlepší řešení.

Sliby chyby

Slovní závazky jsou sice věc krásná, ale pokud se nic neděje, jsou k ničemu. Nezáleží, zda jde o „prkotiny“, na nichž lpíte pouze vy a pro protějšek jsou malicherné, či jde o závažnější problémy v podobě splácení dluhů, řešení rozvodu s předchozí partnerkou a podobně. Trvejte vždy na svém, neustupujte, nabídněte pomocnou ruku, ale jakmile uvidíte, že i po delším čase je vše při starém, odejděte. Zbytečně ztrácíte energii i roky s někým, kdo o to evidentně nestojí. Jistě se nechcete dostat například do finanční pasti.

Vztah by se neměl vzdávat příliš rychle, ale také jej nesmíte nechat zajít až příliš daleko, kdy se vy a váš partner budete trápit, vzájemně si ubližovat.

Nenaplnění

Po jisté době se každý vztah dostane do jisté nudné rutiny, nicméně by se neměla vytratit úcta, pokora, soudružnost, láska. I po dlouhých letech musíte umět spolu mluvit, dělat si navzájem radosti, pracovat na partnerství včetně kompromisů.

Někdy ale nejkrásnější cit vyprchá úplně. Dvě osoby, co si byly tak blízké se navzájem vzdálí. Už spolu nekomunikují, nežijí spolu, ale vedle sebe. Jestli jste se dostala do této situace, než učiníte razantní kroky, řekněte o tom drahé polovičce. Nezapomeňte ani zmínit, jak si to nadále představujete a co je pomyslným kamenem úrazu.

Po promluvě bude pár týdnů zalitých sluncem, nicméně se pravděpodobně stejně vše dostane do zajetých kolejí a vy si zase budete připadat znovu méněcenná a nechtěná, což jsou vůbec nejhorší pocity, zvláště pro ženu. Může vás hřát pocit, že jste to zkusila, udělala pro udržení vztahu maximum. Nikdy se nesmiřujte s touto smutnou realitou. Nezáleží, zdali je vám 25 let nebo 55 let, jste bezdětná či vám na krku visí tři potomci, máte nejvyšší právo být spokojená s milujícím partnerem, nevzdávejte se lásky.

Hádky jsou možná kořením vztahu, ale rozhodně by neměly být na denním pořádku, nemělo by docházet k fyzickým útokům, vydírání.

Já, já, já, jenom já!

Každý člověk je svým způsobem manipulátor a sobec, ovšem nikdy bychom neměli skrze vlastní potřeby tlačit do kouta toho druhého. Brát mu jeho svobodu, koníčky, přátele, cokoliv zakazovat a přikazovat. Vězte, že žít s manipulátorem je něco, co vás zničí, dostane na pomyslné dno psychických i fyzických sil.

Jakmile tedy sundáte růžové brýle a uvědomíte si, že vás partner neustále „směřuje” někam, kam nechcete, buďte moudrá. Zprvu možná půjde o nevinné situace, později se však vše více vyhrotí. Bude to horší a horší. Možná jste do svého chlapa zamilovaná až po uši, v tomto ohledu ale vezměte rozum do hrsti a rychle utečte.