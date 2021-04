Silní muži, co si pevně stojí za svými názory, jsou průbojní, dominantní, charismatičtí, sebevědomí. Právě vůdčí typy pánů tvorstva na ženy většinou působí jako magnet. Alfasamci mají rozhodně hodně co nabídnout, ovšem čeho je moc, toho je příliš. A právě v případě panovačných mužů musíte býti obezřetná, hlavně kvůli sobě…

Procitnutí

Jakmile ve vztahu opadnou růžové brýle, začneme si všímat na protějšku větších či menších nedostatků. Některé přejdeme mávnutím ruky a usoudíme, že se s nimi naučíme žít. Pak jsou povahové rysy podstatně záludnější. Až po jisté době naberou stinné stránky dotyčného na intenzitě. A nám začne docházet, jak omezující je být po boku někoho, kdo potřebuje mít vždy pravdu a udávat tempo, kdo rozkazuje, vše musí být podle něj, komentuje vše, co (ne)uděláte, má tendence vás do jisté míry ovládat k vlastní spokojenosti.

Samozřejmě je nutné podotknout, že panovačnost má několik podob a intenzit, jde také ruku v ruce s jiným osobnostním nastavením a zkušenostmi z minulosti. Zatímco někteří muži si vlastní problém uvědomí a snaží se jej krotit, jiní si tvrdošíjně stojí za svým. Nechtějí slyšet o nesnesitelném bytí v jejich společnosti, vinu házejí na vás, zdůrazňují vaše přešlapy a povahové chyby. Při konfrontaci jsou většinou dosti nepříjemní, umí ublížit slovem. A popravdě, doufat ve změnu, je jako čekat, jestli vaším obývákem projde duhovým oparem jednorožec…



Panovačný muž sice potřebuje mít vše pevně ve svých rukách, udávat ve vztahu tempo, přesto má velký benefit v podobě sexuálního apetitu a skvělých postelových dovedností.

Hranice

Nastavit společné mantinely je v každém svazku potřeba, u panovačné osoby to půjde ztěžka. Mluvit s ním v klidu je totiž téměř nemožné. Než se neustále dohadovat, protože on hned „startuje“, utřiďte si myšlenky sama v sobě. Určitě partnerovi řekněte, co vám vadí, navrhněte přijatelné změny a čekejte. Když se úspěch nedostaví, vše se navrátí do starých, vyhrocených kolejí, je už jen na vás, jak se k životu s panovačným chlapem postavíte.

Mohlo by se zdát, že schopný psychoterapeut je na místě, ovšem s úspěchem u extrémně panovačného jedince nepočítejte. O odborníkovi skrze lidskou duši nebude chtít ani slyšet. A kdyby přeci jen s návštěvou souhlasil, s největší pravděpodobností by v ordinaci nevydržel ani 15 minut.

Jak už bylo zmíněno, panovační jedinci bytostně nesnáší, když jim někdo do života mluví. Poukazování na jejich chyby je zatraceně ošemetnou záležitostí dráždící jejich vznětlivou osobnost. Ač tedy svého milého milujete, položte si otázku, chcete žít pod taktovkou druhého? Být neustále ve střehu, obávat se i při rutinních domácích záležitostech, co zase děláte špatně?

Žít vedle dominantního jedince je zatraceně náročné, nic si nenalhávejme. Má to ale i svá pozitiva...

Potřeba obětí

Ač panovačný člověk je často nesnesitelný, dá se s ním vyjít. Musíte ale na to mít povahu. Temperamentní a vášnivé nátury ať rovnou balí kufry… V první řadě zahoďte domněnky, jak se váš muž změní. Je to smutné, přesto vy musíte být ta, co upraví dosavadní vzorec svého chování. Je potřeba disponovat asertivitou, být více nad věcí, méně si brát věci osobně. Ani urážlivost a následná tichá domácnost či plačtivost není ku prospěchu. Ubližujete jen sobě, dominantní partner na to zřetel nebere.

Činnosti, do kterých běžně mluví a vám je to nepříjemné, vykonávejte tehdy, kdy není nablízku. Jakmile se objeví podrážděnost a uštěpačné poznámky, vykliďte území. Jděte na delší procházku, zavolejte kamarádce, na hodinu se zavřete do koupelny. Na jeho poznámky reagujte s klidem a úsměvem. Když už toho na vás bude příliš, razantně řekněte dost! Ukažte mu důrazně jeho místo.

Osvojte si umění klidu s odhadem chvíle, kdy je potřeba vytáhnout drápky.