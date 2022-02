Dříve to bylo naprosto nemyslitelné. Když se dva lidé vzali, bylo žádoucí, aby sdíleli jedno lože a v něm založili rodinu. A i když se dnes tváříme, že jsme tolerantnější ke všemu možnému, ve většině lidí zůstává právě toto hluboce zakořeněno.

Přesto jsou mezi námi ti, kteří se takzvaně spánkově rozvedli, ale jinak zůstávají šťastně spolu. Veřejně se k tomu přiznává také spousta slavných tváří.

Je ovšem potřeba to pořádně prodebatovat, abyste oba věděli, do čeho jdete a nestalo se, že si to po nějaké době jeden z vás rozmyslí, zatímco druhý bude trvat na stavu věci. To by potom nemusel váš svazek vydržet. Předestřeme si tedy výhody a nevýhody takového urovnání věcí.

Pro

Je jasné, že každý má své spánkové zvyklosti a ty nemusí zrovna ladit s potřebami toho druhého. Jinými slovy – někdo chodí spát pozdě a tak také vstává, jiný je ranní ptáče. Vzájemně se pak svými příchody a odchody z ložnice budí.

„Pro fyzickou a duševní pohodu je zásadní, aby se člověk dobře vyspal. Pokud to váš partner svým životním stylem narušuje, může to vést až k nenávisti,“ varuje psycholožka Katherine Schreiberová. V takovém případě je lepší spát každý jinde.

Když nemůžete spát Pokud váš partner chrápe, odfukuje, skřípe zuby anebo prostě jen spí jako andílek, když vy zrovna nemůžete zabrat, dokáže to jednoho pořádně naštvat. Nenechte se tím semlít. Nemlaskejte, nevzdychejte, nepřevalujte ho pořád ze strany na stranu. Upřímně – stejně to na dlouho nepomůže. Když nezaberete déle než za dvacet minut, vstaňte a zkuste se na deset minut věnovat jiné činnosti. Uvařte si teplé mléko s medem – to pomáhá. Přečtěte si kapitolu nějaké knížky nebo se prostě jen dívejte z okna do tmy venku, pozorujte blikající světýlka, ruch na ulici nebo jenom hvězdy. Za chvíli by vás to mělo uklidnit a vy se můžete odebrat znovu do hajan. Budeme držet palce, ať tam usnete jako po túře na Sněžku.

Dalším důvodem sporů je chrápání. „To dokonce páry uvádějí jako důvod rozdělení ložnic vůbec nejčastěji,“ dokládá odbornice.

Existují sice nejrůznější pomůcky, které mají před tímto zlozvykem partnery obrnit, ale moc nefungují. A možná sami víte, že spát vedle někoho, kdo řeže celou noc pilou, není žádná lahoda.

Velmi složité to bývá také s odlišnou potřebou tepla. Někdo musí spát v chladu, jiný to nesnese. A pak vzniknou ony známé noční přetahovačky o peřinu, při kterých často končí jeden z páru na zemi. „Pokud se dvojice nedokáže shodnout na kompromisní teplotě v ložnici, nezbývá nic jiného, než to vyřešit jinak. A spaní zvlášť je potom vítaným vysvobozením,“ uznává Schreiberová.

Posledním velkým problémem bývá nepřirozené světlo. To s sebou ve velké míře přinesla moderní doba. Stále víc lidí je dnes závislých na nejrůznějších technologiích – mobilech, laptopech, ale také na televizi. Ovšem řada lidí tyto vymoženosti v ložnici doslova nesnáší. Navíc modré světlo z nich v mozku nabudí vjem, že je bílý den, a přestane tělu dávat signál, aby spalo. Pokud se jeden z páru těchto věciček nemůže vzdát, je lepší, aby jim holdoval o samotě a aspoň ten druhý se mohl vyspat.

V neposlední řadě je pravdou, že mnoho jedinců si ve chvíli, kdy tráví noci v jiných místnostech, připadá vzácnější. Domlouvají si společná rande, která končí často sexem, chodí spolu víc ven a podobně.

Plánují prostě mnohem pečlivěji své společné chvíle a kladou na ně důraz. V tom je schovaná jistá dávka romantiky, která normálně z dlouhodobých svazků vyprchá. Ne každý to ale dokáže celou dobu takto vnímat. A to už přecházíme k nevýhodám daného dojednání.

Proti

Zvláště u manželských párů s ratolestmi je čas v ložnici často jediným, který tráví skutečně jen spolu. Je to místo, které je jen jejich a kde si mohou promluvit o věcech, co před ostatními řešit nemohou. Ale i dvojice bez dětí často pracují a žijí naplno od rána do večera. Pro ně tedy platí to samé.

„Pokud se tohoto společného prostoru vzdáte, musíte si vybudovat nějaké jiné místo, které by jeho funkci suplovalo právě v oné intimitě a upřímnosti, které ložnice nabízí. Na to ale mnozí zapomínají,“ varuje expertka. Navíc – je to právě ložnice, kde se velice často v klidu dořeší všechny denní zbytečné hádky.

Velký vliv má tento stav také na sexuální život. Podle mnoha výzkumů totiž platí, že manželské páry mají největší chuť na erotické hrátky mezi 23. a 1. hodinou – tedy v černočerné noci. Pokud ale spíte každý zvlášť, ani vás nenapadne – zvláště po desítkách let vztahu – abyste vstali a šli zaklepat na partnerovu komůrku.

A tak se spolu milujete stále méně a nakonec vám to ani nevadí. Ale věřte tomu, že minimálně jeden tím více či méně strádá. Sex je totiž podstatnou součástí vztahu. A jeho absence tím pádem od sebe oba aktéry vzdaluje. To samé platí o mazlení.

V neposlední řadě to vede k tomu, že se partneři mohou začít poohlížet někde jinde. Ono pořekadlo „sejde z očí, sejde z mysli a nakonec i ze srdce“, totiž v tomto případě platí. Pokud spíte odděleně a nedokážete odhalit, že s tím jeden nebo druhý není spokojený, může se stát, že si kýženou intimitu najde jinde.

Z výše uvedeného je tedy jasné, že oddělené ložnice mohou lidem v mnohém pomoci, ale ve spoustě věcí také velmi podstatně ublížit. Musíte znát vzájemně svou povahu, potřeby a také to, jak moc je pro vás důležité držet v noci svého vyvoleného aspoň za ruku. Nerozhodujte se tedy emotivně, ale rozumově. Protože jen tak to může přinést spoustu dobrého.