Miluji tě, ale spi u sebe. Oddělené ložnice nemusejí být zabijákem vztahu

Lenka chodí s Radkem čtyři roky. Pár spolu nežije, ale polovinu z týdne u sebe ti dva přespávají.

„Radka miluju a na naše intimní chvilky se těším. Nejvíce pak na tulení a pocit bezpečí před usnutím. Ale on zabere během sekundy, začne sebou cukat a mluvit ze spaní, ve spánku je strašně neklidný. Když už se mi povede zabrat, tak mě nad ránem probere jeho hlasité chrápání, v tu chvíli jej nenávidím,“ svěřila se Lenka s tím, že noci, které tráví pár spolu, je nevyspalá a druhý den je v práci bez nápadů a energie. I když je vztah stabilní, ti dva se nikdy nesestěhovali a Lenka se vždy těší, až Radek odjede. Právě kvůli spaní.

Druhý příklad nedobrovolného nočního bdění pochází z dlouholetého manželství. „Lukáš také chrápe, hodně nahlas. Nejvíce jsme se ale dohadovali kvůli odlišnému vstávání. Já musela vstávat brzy a občas se stalo, že jsem neslyšela první budík, takže Lukáše na rozdíl ode mne probouzel a on zuřil. Naopak večer jsem si potřebovala lehnout dříve. Jakmile jsem usnula, dokvačil do ložnice, se vším bouchal, šustil, frkal a často si ještě rozsvítil lampičku a listoval v časopisech s auty. Bylo to k nevydržení,“ popsala Marie.

Klid jejich manželství a spánkovou hygienu zachránil odchod dětí na vysokou školu, kdy se uvolnil dětský pokoj. Od té doby spí Lukáš v pokoji a Marii občas navštěvuje. A oba jsou s tímto řešením spokojení.

Nervozita i podrážděnost

Každý dokáže odhadnout, co může spánková deprivace způsobit. Po probdělé noci býváme podráždění, zpomalení, bez nálady. Zdobí nás tmavé kruhy pod očima, dostavuje se nervozita a klesá výkonnost. Často nás přepadne bolest hlavy a také mnohem větší chuť k jídlu, když si tělo žádá dobít nedospanou energii.

Králové věděli Romantika společného manželského lůžka přitom není tak stará, jak by se mohlo zdát a v historii nejspíš věděli, jak moc je kvalitní spánek důležitý. Třeba králové měli oddělené ložnice a navštěvovali své chotě jen v případě touhy, respektive plnění manželských povinností. Domluvené sňatky často na poli vzájemné touhy nefungovaly a bylo třeba dát si od sebe pohov alespoň v noci. Společné lůžko přišlo do módy až v devatenáctém století s příchodem romantických sňatků z lásky a symbolizovalo dobrovolnost manželského soužití a svobodu v sexuálním životě, který už se nescvrkával na pouhé plození potomstva.

„Člověk, který spí dobře, nemusí mít ani s nedokonalou spánkovou hygienou žádné potíže. Naopak u člověka s nedokonalým spánkem i v optimálních podmínkách se rozvine nespavost se všemi důsledky a zejména s poruchou nálady, výkonnosti a soustředění. Dlouhodobě se pak takovému nemocnému zvyšuje riziko kardiovaskulárních a metabolických nemocí,“ upozornil profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění na Neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Dodal, že poruchy spánku může vyvolat jiný režim partnerů a rušení partnera zvuky a pohybem, svícení a noční čtení.

„Navíc nemocný s obstrukční spánkovou apnoí může vyvolat u partnera úzkost, že se na konci pauzy nemocný nenadechne. Tak má nespavost partnera spíše úzkostný charakter než jen nespavost z rušení/nepříznivých podmínek ke spánku,“ doplnil profesor Šonka s tím, že ženy jsou na tyto faktory od přírody citlivější a že pokud jsou nepříznivé podmínky dlouhodobé a intenzivní, mohou být důsledky na nespavce stejné jako u chronické insomnie. Co s tím?

Souhlasit musejí oba

Pokud tedy pár dojde ve vztahu do bodu, kdy se kvůli nedobrovolně probdělé noci neustále hádá, je čas zeptat se sebe i toho druhého, co mu chybí, co je pro něj dobré a jak by se cítil pohodlně. A případně sebrat peřinu a odebrat se vyspat jinam. Toto rozhodnutí totiž často může zachránit vztah.

„Zda s partnerem nocujeme ve společné posteli (či alespoň společné místnosti), není jediným faktorem, který má vliv na kvalitu vztahu. Jinými slovy je-li vztah nefunkční v několika dalších oblastech, společné lože jej určitě nezachrání. Na druhou stranu není úplně běžné, že by se potřeby a nároky obou partnerů na spánek naprosto shodovaly a překrývaly. Pro některé páry žijící v dobře fungujícím partnerství tak mohou oddělené ložnice znamenat záchranu kvalitního spánku minimálně jednoho ze členů páru,“ míní psycholožka a párová terapeutka Magdalena Dostálová.

Psychologové však upozorňují, že tento ozdravný proces bude úspěšný jen tehdy, pokud s ním oba souhlasí a pokud je záminkou k postelovému rozchodu skutečně jen spánek.

Rušivé elementy Co ovlivňuje kvalitu spánku? Kromě nejčastějšího chrápání, neklidného spaní, mluvení ze spánku a syndromu neklidných nohou je to také zcela odlišný spánkový režim a odlišná doba vstávání, večerní svícení a čtení, či noční odcházení na záchod. Ale také společná matrace nebo peřina. „Spící jsou blíže, mohou se snáze rušit dotykem a nevhodným teplotním režimem. Navíc se o pokrývku přetahují,“ uvedl profesor Karel Šonka. Pár se nemusí hned rozestěhovávat, ne každý má k dispozici další pokoj ke spaní. Dobrým tipem s podobným účinkem jsou i oddělené postele ve stejné místnosti, které se ujaly například v anglicky mluvících zemích.

„Dohoda mezi partnery by určitě měla být pro rozhodnutí spát odděleně klíčová. Nesouhlasí-li zásadně jeden z páru, nebude mít takové řešení jednoznačnou šanci na úspěch. Partneři by se měli domluvit na určitých pravidlech, jak se navzájem v svých ložnicích mohou navštěvovat, aby mezi nimi mohla fungovat pro vztah blahodárná intimita,“ dodává psycholožka.

Jak však intimitu, doteky a pocit blízkosti i nadále uchovat, pokud nás každý večer rozdělí zeď ložnic? „Představme si, že je kupříkladu jeden z páru dlouhodobě vystaven nutnosti spát s hlasitě chrápajícím partnerem. Spíš v tomto případě bychom mohli čekat pokles ochoty k intimními aktivitám. Ať už z důvodu permanentního vyčerpání (dlouhodobě se nevyspí) či z důvodu frustrace, že situace nemá a nebude mít řešení. Když se potom takový pár dohodne, že se spolu mohou sejít v ložnici jednoho z nich na rande a potom zbytek noci strávit v klidu samostatné vlastní ložnice, mohou se na sebe navzájem naopak těšit a intimní oblast může zažívat rozkvět,“ vysvětluje Dostálová.

Kdy to klapat nebude

Podle dřívějšího průzkumu společnosti Focus spí v Česku odděleně asi třetina párů. Často jsou to rodiče velmi malých dětí, nebo naopak senioři, kteří vyžadují svůj klid. Ne pro všechny páry jsou však dvě lůžka či ložnice skvělým řešením. Pokud se na odděleném spaní oba neshodnete, nebo pokud to ten druhý nechce řešit, rovnou plány na dvě postele vzdejte.

Podle odborníků je opravdu nutné ujistit, že jde skutečně jen o kvalitu spánku, neztratit s novým pravidlem s partnerem kontakt, sdílet nadále vzájemnou blízkost. Nejde pouze o sex, ale také o možnosti dotyku, přitulení se, zájem o druhého a jeho pocity.

Dopředu byste tak společně měli probrat i nevýhody odděleného spaní. S klidem a soukromím na lůžku totiž velmi pravděpodobně přijdete o spontánní noční či ranní sex. Klapat to nemusí ani v případě, že se večer pohádáte a odkráčíte si každý svou vlastní cestou. Najednou se totiž vytratí nutnost usmířit se, která je při spánku v jedné posteli žádoucí. Některým mohou také chybět večerní popovídání před usnutím.