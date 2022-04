Dejte na odiv pomocí vůně vaše osobité já.

Dříve, v době, která nepodléhala takové rychlosti konzumu a modernizaci, mělo vše svůj čas. Svět krásy nechrlil jeden kosmetický produkt za druhým, jako je tomu dnes. Nebylo k dostání tolik produktů. Zářným příkladem je segment parfémů.

V minulosti jich bylo k dostání jen pár, trvalo klidně i několik desítek let než vznikl voňavý klenot. A na vině nebyly jen technologie, které nedosahovaly vysoké úrovně, ale fakt, že některé věci potřebují „dozrát“, aby z nich vzešlo něco jedinečného.

S puncem luxusu

Kouzlo niche (čtěte nýš) parfému tkví ve zkušenostech a tradici. I v současné produktivní době se tyto exkluzivní vůně vyrábějí nejčastěji v malých rodinných společnostech, kde se parfémářské řemeslo dědí. Zkušení parfemáři s vytříbeným a citlivým čichem jsou od mládí zasvěcení do tajů přírody a magie vůní.

Zajímavostí je, že některé rodinné společnosti dodržují surový odkaz prapředků a zpracovávají parfémy dle dřívějších pověr a tradic. V niche parfémech najdete opravdu unikátní ingredience, které z nich dělají korunu vůní.

„Jedním z hlavních rysů niche parfémů je skutečně jejich jedinečnost. To začíná u neotřelého přístupu parfuméra k samotnému vývoji. Ve finální kompozici se to může promítnout například tak, že popírá tradiční genderování nebo, že obsahuje exkluzivní a drahé ingredience ve vyšší míře. Když budete nosit niche parfém, velmi pravděpodobně už nikdy nebudete vonět podobně jako jiný člověk v místnosti,“ vysvětluje odborník na niche parfémy, spoluzakladatel české značky niche parfémů KINTSUGI Martin Švach.

Luxus nemusí být jen okem viditelný, lze jej vnímat také jiným smyslem, čichem.

Vystupte z davu

Kvalita, ne kvantita, tak by se daly definovat niche parfémy. Ty vskutku nepropadají hladovému kosmetickému businessu. Nejsou pouze „vůní“, ale skvostem srovnatelným s prvotřídním šperkem. K jejich výrobě je potřeba více než pár odborných znalostí, což se přirozeně odráží na samotném výsledném produktu v podání niche parfémů.

Ač na trhu nalezneme nekonečně dlouhou řadu různorodých vůní, niche parfém se stane korunou vaší osobnosti. Oproti jiným vůním totiž parfuméři z malých, přesto velmi zkušených společností touží po jediném, aby se právě jejich kousek stal čichovým skvostem, vizitkou jeho nositele. Vůně byla originální, plná specifických emocí, s charakteristickými lidskými vlastnostmi jako je vášeň a odhodlání.

Ano, cena niche parfémů je vyšší, pro někoho až přemrštěná, je ovšem potřeba vzít v úvahu všechna kritéria, nejen proces zpracování jednotlivých vůní, ale také například již zmíněné mnohdy těžko dostupné ingredience a výdrž samotného aroma. Opravdu prvotřídní niche parfém už při aplikaci na pouhé jedno místo lidské kůže vzbudí vlnu nebývalé intenzity.

Vůně dokáže mnohé, ovlivňuje nejen nás samotné, ale i naše okolí...

Cesta za pokladem

Pokud si chcete pořídit niche parfém, nabízí se hned několik možností, kde jej zakoupit. Přirozeně je naleznete nejen v malých vybraných buticích, kde se vám dostane speciální pozornosti, profesionálního výkladu, ale také ve známých a velkých obchodech, na internetu. Nespoléhejte na to, že niche parfémy budou mít svou vlastní kategorii, není tomu tak vždy.

Vyvstává tedy otázka, jak se liší niche parfém od vůní s označením EDT a EDP? „Z technického hlediska nijak, EDT (Eau de Toilette) a EDP (Eau de Parfum) označují přibližný podíl parfémové složky vůči alkoholu. Niche parfémy jsou zpravidla tvořeny jako EDP,“ vysvětluje Martin Švach.

Určitě se nebojte investice do niche parfémů. Niche parfém je totiž tím nejprestižnějším, co vás může zdobit a prezentovat. Kromě toho zpracováním jedinečné vůně získáte p(r)ožitek, který vás bude provázet celým dnem, od rána až do večera.