Najít vhodnou pozornost pro ženu je snadný úkol. Zcela opačně tomu je ale u milovaných mužů z našeho okolí. Nejčastější odpovědí na otázku, co by si přáli, je: „Já nic nepotřebuju.“ Ač se to nezdá a inspirace vás míjí, bezvadných dárků pro muže existuje spousta.

Nezapomínejme na naše muže. Vykouzleme jim úsměv na tváři.

Sázka na jistotu

Je všeobecně známo, že páni neradi nakupují oblečení. Až na pár výjimek se jim do obchodu ani za mák nechce. Děsí je vidina celého zdlouhavého procesu a lidmi přeplněných prostor. Ušetřete tedy dotyčnému nervy. Pořiďte mu klasický měkký dárek. Tímto krokem můžete udělat radost i sobě. V případě, že vám není po chuti styl odívání drahé polovičky, můžete jeho šatník nenápadně proměnit.

Kromě klasiky v podobě ponožek a spodního prádla se nabízí hned několik dalších možností. S přicházející zimou a zvyšujícími se poplatky za energie přijdou vhod hřejivé kousky. Svetry z kvalitních materiálů, jako je vlna, fleecové mikiny, termo prádlo, péřové nebo vatované bundy a vesty.

Měkkým dárkem neurazíte. Když už nic, je rozhodně praktický.

Ani doplňky nejsou od věci. Kariéristu potěšíte moderní taškou na počítač a nezbytné dokumenty, které musí mít stále při ruce. Majitele ne zcela dobrého zraku uděláte šťastným brýlemi. Pokud si nejste jistá tvarem, vyřešte věc elegantně, voucherem na jejich pořízení. Businessman ocení nové manžetové knoflíčky či vkusnou kravatu. A co takhle šperky? Decentní náramky jsou in.