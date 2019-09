Kdo je Veronika?

Veronika Lálová je tanečnice a lektorka latino stylů, ale i společenských tanců. Společně se Zdeňkem Piškulou vyhrála StarDance 8 a stala se finalistkou StarDance s Davidem Svobodou. Je milovnicí samby a Brazílie.

Jediná…?

Jediná Češka, která se zajímá do hloubky o sambu a pravidelně se jezdí vzdělávat k těm nejlepším tanečníkům do Ria de Janeira. Účastnila se karnevalu přímo v Riu de Janeiru. Její největší sen je účast na karnevalu 2020 ve skupině tanečnic samby, což znamená velikou prestiž i pro samotné Brazilky. Zatím se to žádné Češce nepodařilo.

Jak si se dostala k tanci?

Už od dětství jsem milovala tanec. Chodila jsem s babičkou na taneční soutěže u nás v Hradci Králové. Pamatuji si, jak se mi líbily krásné šaty, které měly tanečnice na sobě, třpytily se a bylo na nich peří. Toužila jsem mít taky takové. Tenkrát mi mohlo být tak 7 let. Poprosila jsem rodiče, aby mě přihlásili do tanečního kroužku a vášeň pro tanec mi vydržela až dodnes.

Co aktuálně děláš, prý plánuješ nějaké kurzy na Srí Lance?

V současné době vedu kurzy tance a vystupuji. To jsou dvě věci, které mě hodně naplňují. Učím jak malé děti, tak i dámy, které nemají partnera. Baví mě také klasické taneční. Co ale miluji, je předvádět moji oblíbenou sambu a ukázat lidem tak jinou kulturu a tanec, který tu není tak znám.

A aby toho nebylo málo, tak teď nabízím kurz tance na Srí Lance, kde jsem pracovně již byla. Je to super kombinace poznání jiné země, tance a hlavně výletů, které opravdu stojí za to – výlet na čajové plantáže, na slony, okolí jihu Srí Lanky, no, je toho opravdu hodně, nudit se tam nebude nikdo.

Co tvé další výzvy? Říká se o tobě, že si nějaký čas pracovala jako televizní moderátorka, je to pravda?

Ano, to je pravda, nějaký čas jsem pracovala ve východočeské televizi jako redaktorka zpráv a také jsem měla na starosti pořad o Hradci Králové. Současně jsem pro televizi natočila 8 dílů o Brazílii, to mě moc bavilo. Kéž bych zase něco podobného mohla natočit.

Plánuješ se do role moderátorky opět vrátit a proč?

Práce v televizi mě hodně bavila a doufám, že takovou příležitost ještě dostanu. Kamery mě prostě baví, jak se zapne červené světýlko, motivuje mne to, potřebuji cítit trochu toho adrenalinu. Uvidíme, co přijde. (usmívá se)

Co považuješ za svůj největší úspěch?

Myslím, že bych mohla zmínit nějaké ty tituly, které jsem v tanci dosáhla.

Ale za největší úspěch považuji, že si plním své sny a svou pílí jsem dosáhla toho, co jsem si vždy přála. Má práce je mým koníčkem, to je skvělé.