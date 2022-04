Kdysi to byla uniforma francouzského námořnictva, dnes je to uniforma každé moderní ženy, co miluje nenucenost a styl. Řeč je o námořnickém tričku. To původní, modrobílé, které nosívali v Bretani, mělo jednadvacet pruhů, jeden za každé Napoleonovo vítězství. Dnes už se na barvu ani počet pruhů nehraje, jde v podstatě o jakýkoliv pruhovaný top.