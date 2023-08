Pozor, vyplouváme! Námořnická móda není jen pruhované tričko

Máte už připravený svůj neodolatelný námořnický outfit? Jestli ne, tak honem na to! A uděláme si teď malé opáčko, co budete nezbytně potřebovat pro jeho vytvoření.

Takže určitě něco pruhovaného, ideálně ikonické tričko s lodičkovým výstřihem a tříčtvrtečními rukávy. K tomu pak kalhoty, nejlépe v barvě proužku trička, ale samozřejmě také ve zkrácené délce.

Nezbytné jsou i vhodné doplňky: šáteček na krk, plátěné tenisky či espadrilky, barevně vyladěná kabelka.

Tuto základní uniformu v bílé, modré a červené, která by na každý pád měla odpovídat námořnickému duchu, lze různě vylepšovat. Využití naleznou sukně, capri kalhoty, džínové šortky, stejně tak jako halenky s námořnickým límcem nebo trička s motivy kotviček, lodí a kormidel.

Tou nejjednodušší možností, jak se proměnit v elegantní námořnici, jsou jistě šaty. V tomto ohledu se meze nekladou – stejně jako v momentě, kdy jde o šperky.

Perly, korálky či šňůrky připomínající lana určitě najdou své uplatnění, celkový look ještě podtrhnou barevné náušnice a různé šátky do vlasů. No, a pokud to alespoň trochu půjde, nezapomeňte ani na kapitánskou čepici. Hotovo? Tak pozor, vyplouváme!