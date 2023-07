Léto v bohémském stylu. Odvažte se a oblékejte se nespoutaně

Právě v létě, když si užíváte na dovolené, se tak můžete směle vyfiknout. Vždyť máte prázdniny, proč by se nemohly nést na boho vlně?!

A co konkrétně to bude chtít? Je třeba se naplno ponořit do říše barev a vzorů a vybrat to nejbláznivější, nejlépe něco, co připomíná osobité umělecké dílo s etnickým šmrncem.

Povoleny jsou volné střihy, vrstvení, hippie prvky a všemožné kombinování, zejména přírodních materiálů jako bavlna, len či vlna. Nesmí chybět ale ani džínovina a květy – hromada květů.

Typickým prvkem bohémské módy jsou ručně dělané kousky oděvu: háčkované vesty a topy, tkané tašky. Zcela nezbytné jsou potom maxi šaty, volné halenky a šátky