Můžete je pěstovat v květináčích na okně a u toho se opájet jejich krásou a přímo magickými schopnostmi. Obyčejné bylinky jsou totiž nezdolnými tahouny, vedou vás přímo za krásou a harmonií. Kromě toho, že zařídí zkrášlení zvenčí, zaměří se i na to, aby vaše tělo fungovalo harmonicky také uvnitř.

To je jejich hlavní devíza, fungují komplexně, ví, že krása a pohoda jdou ruku v ruce. Bylinky jednoduše dovedou pomoci s řadou zdravotních problémů a neselžou ani v péči o pleť a pokožku.

O heřmánku je známo, že dokáže zklidnit jak tělo, tak ducha. Pít heřmánkový čaj před spaním znamená, že v klidu usnete. Využít mocnou sílu této bylinky však lze i na pokožku spálenou od sluníčka nebo obecně na poškozenou kůži.

V létě je heřmánek skvělý jako přísada do osvěžujících lázní. Až budete mít chvilku, naplňte lavor studenou vodou a přidejte do něj vonný olej z mandlí a muškátu. K tomu dodejte bylinky, nejlépe heřmánek a levanduli, a vše lehce promíchejte. Pak si do vonné lázně namočte nohy. Uvidíte, že čarovná moc bylin začne brzy působit, v tomhle případě máte slíbené maximální uvolnění a osvěžení.

Heřmánek se dá ale použít na tělo doslova od hlavy až k patě, takže nezůstaneme jen u osvěžení chodidel a rovnou se přesuneme až nahoru.

Extra tip Na léto je dobré do služby povolat i tymián, který kromě toho, že má silné antiseptické účinky, také intenzivně hydratuje pleť. Jestli to nebude vašim kolegům vadit, přineste si ho v květináči do práce, krásně vydezinfikuje a provoní prostor.

Máte-li mastnou a uhrovitou pleť, zavolejte na pomoc tuto rostlinku ráno. Chladným čajem se dá omývat obličej, večer si potom můžete udělat bylinkové napařování. Pára čistí pleť a uvolňuje z ní nečistoty a bakterie, heřmánek ji svými protizánětlivými schopnostmi účinně zklidní a urychlí její obnovu.

Vyzkoušet můžete i heřmánkové vody a tonika, hodí se také po opalování na zklidnění pokožky, přináší úlevu při svědění.

Dobře působí i na vlasy. Jemně zesvětluje, posiluje, nabízí pomoc v momentě, kdy vás svědí pokožka hlavy. V neposlední řadě se hodí i na intimní hygienu, vyrovnává pH v daných partiích.

Potýkat se se stresem a k tomu se potit horkem, to je přímo vražedná kombinace. Není divu, že pak nemůžete ani zamhouřit oka. Asi potřebujete levandulový elixír na uklidnění. Do destilované vody přidejte pár kapek levandulového oleje, nalijte ji do lahvičky při s rozprašovačem a důkladně vystříkejte ložnici. Hned bude lépe!

Mimochodem, pokud se chystáte na dovolenou letadlem a máte strach do tohoto dopravního prostředku jen usednout, není od věci se levandulově zásobovat. Vyrábí se speciální náramky, ale pokud je nemáte, nakapejte pár kapek levandulového oleje na vatový tampon a vložte ho do plechové krabičky od bonbonů. Když přijde krize, prostě se bylinkové uklidňující vůně nadechněte.

Když už budete krásně vyspaná, svěží a v pohodě, je čas požádat levanduli o spolupráci i v jiných sférách. Tato bylinka ničí mikroorganismy a stimuluje růst nových buněk, doporučuje se tedy na napařování obličeje v případě, že máte mastnou pleť. Je antiseptická, protizánětlivá a antibakteriální, efektivně regeneruje, masti se dávají například na drobné popáleniny nebo oděrky.

Tím ale levandule nekončí, poradí si i s vlasy, hlavně s mastnými, dělají se z ní různé zábaly, které podporují růst vlasového porostu a zároveň navrací kštici pružnost a lesk.

Mátový esenciální olej funguje často na povzbuzení lépe než kofein, a to ho ani nemusíte popíjet, stačí ho dát do difuzéru. Na pleť má máta silné dezinfekční účinky. Obsahuje mentol, kyselinu octovou a další účinné látky, které zajistí, že si odvar z ní poradí s veškerými nečistotami pleti, a ještě navíc ji osvěží a ochladí. Omývejte se vlažným odvarem vždy večer a u toho si dejte šálek čaje s medem, vaše pleť získá zdravou barvu.

Jestli vám trocha odvaru zůstane, neváhejte ho využít ráno. To ho použijte studený, probere vás, také může pomoci zmírnit vyrážky a svědění. Po nanesení přípravků s mátou ihned na pokožce ucítíte její chladivý účinek.