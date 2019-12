Nejspíš máte svoji stálici, která zaujímá na toaletním stolku stejně neochvějnou pozici jako třeba džíny v šatníku, ale určitě občas zatoužíte po změně. Navíc se střídáním ročního období se sluší „obléknout se“ do jiné vůně. Výběr je záležitost čistě osobní, velkou roli při něm hrají i emoce, proto je lepší nenechat to jen na Ježíškvi, ale raději mu nenápadně podstrčit třeba zakroužkovaný tip, aby nešlápl vedle.



Umíte se v říši parfémů a toaletních vod orientovat? Každou vůni tvoří tři části, a sice základ, srdce a hlava. První dojem, když si přivoníte, na vás udělá hlava. Ale ta většinou po několika minutách (v závislosti na kvalitě parfému) rychle odezní, aby mohlo vyniknout srdce, neboli střední tóny. Ty voní v řádu hodin. Základ tvoří látky, které se uvolňují pozvolna. V případě parfémů renomovaných značek to trvá několik hodin, nebo dokonce i dní.

A jsme u kategorií. Parfém je velmi silný, zpravidla i velmi drahý a na trh ho uvádí jen několik věhlasných značek. Vysoký podíl vonných esencí mají parfémované vody. Od toaletních vod můžete čekat skvělou vůni, ale vydrží vonět jen chvíli.

Jinou vůni si vyberete na léto, jinou na zimu, jinou na ples, jinou do kanceláře. Někdo má rád květinové, jiný orientální kořeněné, nebo si vybírá v kategoriích vůní citrusových, levandulových, mošusových. A jednotlivé kategorie se pak mezi sebou samozřejmě prolínají, takže správný výběr může být opravdu oříšek. Spolehněte se na svůj instinkt a dejte tomu čas, důležité je, aby vůně těšila hlavně vaše smysly, ale zároveň by neměla obtěžovat okolí.

Co je dobré vědět o vůních

Kam patří parfém?



Na těle je několik míst, kde takzvaně tepe krev, která vůni zahřeje a ta se následně lépe uvolňuje. Je to zápěstí, loketní jamky, ale vůni lze nanášet i na lícní kosti a za ušní boltce. Nebo dejte na radu Coco Chanel, která prohlásila, že by si ženy měly nanášet parfém na ta místa, kde by chtěly být políbeny.

Podle čeho vybírat?

Nespěchejte a nezkoušejte víc než tři vzorky, jinak vám začnou vůně splývat. Neřiďte se pouze papírovým testerem, ale nechte parfém minimálně 20 minut rozvonět na své pokožce.

Může parfém ovlivnit náladu?

Ano a hodně. Vůně působí bezprostředně na psychickou rovnováhu. Je-li vám příjemná, dokáže velmi rychle zlepšit vaše rozpoložení, ale naopak pronikavá, velmi intenzivní vůně zneklidňuje a může vyvolat i určité potíže.

Jak dlouho vůně vydrží?

Vůně v originálním neotevřeném flakonu vydrží i déle než rok. Používaný parfém zůstane v pořádku zpravidla déle než půl roku, ale jen za předpokladu, že fl akon nevystavujete slunci a teplotám vyšším než 20°C.