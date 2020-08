Způsoby používání Parfémy by se měly aplikovat na dobře prokrvená místa – například oblasti za ušima, na krku, mezi prsy, na loketních a kolenních důlcích, na zápěstí.



U silnějších (orientálních) vůní stačí několik kapek na zápěstí, svěží vůně vyžadují důkladnější aplikaci. Záleží také na individuálních preferencích – množství, které vyhovuje jednomu člověku, může jiného obtěžovat.



Pozor! Mnohé vůně voní jinak na kůži a jinak na oblečení; čím lehčí (svěžejší) vůně, tím lépe vynikne na oblečení a naopak.



Zlaté pravidlo říká, že méně je více. V horkých dnech je lepší preferovat nekonfliktní, svěží vůně. Nedoporučuje se také používat více parfémů najednou, ale někdy je možné kombinováním dvou vůní vytvořit příjemný celek.



Trvanlivost parfémů je různá, ale většina kvalitních vůní při správném skladování vydrží desítky let. Nejnebezpečnější je světlo, flakon by proto neměl být vystaven dennímu ani intenzivnímu umělému světlu (jako ochrana stačí původní krabička) a vysokým teplotám.