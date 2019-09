Alkohol v kosmetice se nejčastěji používá jako emulgátor, zahušťovadlo nebo konzervační látka, dále také udržuje vonné esence, působí proti baktériím, urychluje pronikání účinných látek do kůže a reguluje tvorbu mazu. Jelikož se alkohol rychle odpařuje, způsobuje mírný chladivý efekt po použití produktu s jeho obsahem, navíc má adstringentní (stahující) účinky.

Jeho působení závisí především na typu výroby. Velmi důležité je jeho použité množství ve výrobku neboli koncentrace. Alkohol kůži vysušuje, dráždí a při dlouhodobém používání vyšších koncentrací, může dokonce poškozovat kožní buňky. Pokud je obsažen v přípravku na vlasy, může je při dlouhodobém používání také vysušovat.

Ve složení produktu se nejčastěji vyskytuje pod názvem Alcohol, Alchohol denaturated., Methanol, Isopropil alcohol, ethanol, benzylalkohol, Ethyl Alcohol nebo SD alkohol (částečně denaturovaný). Skupina vyskytující se v rostlinách, různých tkáních živočichů a hmyzu se nazývá mastné alkoholy a tyto alkoholy jsou zpravidla méně dráždivé. Mohou být vyrobeny z přírodních tuků a olejů a mají hydratační účinky. Jejich příkladem je Cetylalkohol, 1-heptanol, Pentanol nebo Sterylalkohol. Například Sterylakohol patří mezi stabilizátory a prodlužuje životnost kosmetických výrobků, neutralizuje zápach některých látek a pomáhá obnovovat kožní bariéru.

Přípravky s obsahem alkoholu jsou určeny především pro mastnou nebo problematickou pleť. Pokud je kůže po jejich použití červená, suchá nebo pálí, je to známka jejího vysušení a podráždění. V té chvíli by měl být přípravek vysazen a kůže by měla být hydratována. Ve vysokých koncentracích může alkohol způsobit kontaktní alergickou reakci, při které vznikají červená ložiska, bývají ostře ohraničená, suchá, někdy může dojít až k mokvání kůže.

TIP: Je vaše pleť mastná, ale zároveň citlivá? Vyzkoušejte produkty z řady Anti-Imperfection od značky Mixa, odborníka na citlivou pleť. Čistící pleťový gel bez alkoholu pleť zbaví veškerých nečistot a zanechá ji zklidněnou. Použít můžete také čistící pleťovou vodu bez alkoholu, která vám pomůže v boji proti pupínkům.

Alkohol se nedoporučuje používat na suchou, podrážděnou a citlivou pokožku, dále u dětí a miminek.