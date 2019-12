V drogerii dnes najdete celou škálu nejrůznějších make-upů, korektorů, primerů, tvářenek, bronzerů a jiných „udělátek“. Možná je pro vás těžké se v nich vyznat, nebo si říkate, že je to všechno jenom marketing, a co byste si s tím vším asi tak počala. Renata Zelinková, Make-up Artist L´Oréal Paris pro Českou republiku a Slovensko, vám ale poradí, jak šikovně vybrat to, co sedne právě vám.

„Pokud patříte mezi šťastné majitelky dokonalé pleti, nemusíte zakrývat celou plochu obličeje, stačí nanést hydratační krém a poté „naťukat” korektor pouze tam, kde je potřeba”, říká Renata Zelinková a dodává: „Vaše čistá pleť tak vynikne v celé své kráse”.

Tip: Zkuste třeba tekutý korektor True Match Magique Touch od L’Oréal Paris s lehkým krytím, který zakrývá známky únavy a dokáže pleť rozzářit.

Jestliže potřebuje vaše pleť jen trošku poupravit, postačí lehký make-up, který obličej rozjasní. V takovém případě Renata radí smíchat make-up s troškou tekutého rozjasňovače nebo hydratačního krému ještě před aplikací, čímž dosáhnete jemného a lesklého efektu. Pokud je pleť bez jiskry a barvy, zkuste make-up smíchat s meruňkovým primerem. Rozjasňovač umí zvýraznit i váš pohled. Renata Zelinková radí: „Chcete-li dát vyniknout očím, zkuste pod ně ještě přes korektor jemně vťukat rozjasňovač, oči se tak rozzáří.”

Tip: Víceúčelová paletka La Vie en Glow od L’Oréal Paris obsahuje rozjasňovače a bronzer a je šikovným pomocníkem nejen pro letní období.

Pro zakrytí větších nedokonalostí je podle Renaty na místě korektor s vyšší krycí schopností. Aby dobře držel, nezapomeňte ho zapudrovat.

Pokud potřebujete zakrýt tmavší kruhy pod očima nebo větší nedokonalosti, sáhněte po novince z portfolia značky Maybelline – tekutém krycím korektoru SuperStay Under Eye Concealer.

Ať už je vaše pleť jakákoli, hlavně se make-upu a jiných líčících pomocníků nebojte. V případě neúspěchu můžete vždycky začít znova, opakování totiž dělá mistra.