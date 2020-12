Jak to tedy s kultovkami vypadá?

Ač se to nezdá, právě značky a samotné střihy oblečení jsou dobrým indikátorem, který vypovídá o samotném přístupu (nejen) žen ke sportu, jejich stylu a příslušnosti k dané sportovní komunitě. Milé sportovkyně, jistě nám dáte za pravdu, že ve vašem šatníku se také nachází kousky, které prostě patří k vašemu milovanému sportu. Příslušností k těmto pomyslným kultům dáváme v podstatě najevo svou sportovní osobnost, originalitu a výjimečnost. A o to přeci ve sportu do jisté míry (bez urážky) jde. Preferujeme takové značky sportovní módy možná i díky příběhu, který za jejich vznikem často stojí. Ptáte se proč?



Ženy a kultovky: Ano či ne?

To si pište, že ano. Říkají ženy. A co na to samotní výrobci? V zásadě jsou stejného názoru jako ony. Přeci, co může oku polahodit více než pohled na běžkyni v pěkně padnoucích legínách, nebo na cyklistku, která projíždí divokou krajinou a v technickém sjezdu bravurně zvládá techniku jízdy a navíc u toho ještě stejně dobře vypadá, také není špatný pohled. Věříme, že jsme sportovkyně neurazili, neboť je jasné, že jde především o nás, naše pohodlí a dobrý pocit z jakéhokoliv sportovního výkonu. Ale jak to tak bývá, tak zakladatelé a návrháři značek bývají většinou muži. Není to náhoda?



Proč je oblečení tak důležité?

Ať už pomyslíme na kterýkolivsport a zaměříme se zvláště pak na ty outdoorové,všechny popisují jedno - pohyb ve volné přírodě, možnost překonávat své limity a leckdy i překonávání nesnadných terénů. A to prostě bez kvalitního oblečení, které k tomu patří, nelze. Martin Vítek z LBS sportu, kde poskytují i odborné poradenství pro své zákazníky a zákaznice v otázkách sportovní výbavy, tvrdí: „ V nekvalitním oblečení ztrácí pohyb v terénu to pravé kouzlo. Troufáme si tvrdit, že ženy tuto skutečnost řeší o něco více, z čehož je patrné, jak dnes dokáže být vývoj dámské sportovní módy progresivní. Ženy se chtějí cítit komfortně, žensky. Jsou to stále ženy, které mají na sportovní výbavu specifické požadavky.“

Kultovky a jejich příběhy

Dotout

Tato značka sportovního oblečení pochází z Itálie. Což je patrné na samotném designu, stylu i střihu produktů. Dotout prezentuje cyklistiku a sport jako životní styl. Prostředek pro sdílení společných chvil zábavným, moderním a zdravým způsobem. I proto v nabídce italské značky najdeme oblečení pro všechny druhy cyklistiky, včetně MTB nebo městské a čistě volnočasové cyklistiky. Dotout je po všech stránkách pokroková značka. Každý dres, kraťasy a další kousky jejich kolekce disponují praktickými doplňky jako je použití reflexních nebo nepromokavých kapes nebo inteligentně umístěných strečových a ventilačních panelů. Použití špičkových materiálů, včetně třeba populární vlny nebo ultra-lehkých tkanin pro letní teploty, je samozřejmostí. Kolekci značky doplňuje široká řada produktů pro podzimní a zimní cyklistiku. Dotout prezentuje i řadu přileb pro silniční, MTB i městskou cyklistiku. Zajímavostí je pak projekt Kabrio, který využívá výměnných krytů přilby v několika barvách pro lepší aerodynamiku přilby a snadnou proměnu designu. Pro Dotout jde totiž styl ruku v ruce s funkcí a kvalitou.

Maloja

Relativně mladá německá značka, která si však díky své originalitě cyklo oblečků získala mnoho fanoušků. Začala se hojně vyskytovat i v českých bikových, gravelových revírech. Možná je to díky švýcarské inspiraci a šik pojetí, které mnohdy připomínají oblečení naplňující představy městské slečinky s duší bikerky. Spousty barev, velké linie, indiánské, norské a jiné motivy, to vše člověk nalezne v kolekci oblečení, které vás bude doopravdy bavit. Maloja v sobě totiž kloubí pestré možnosti sportovního a adrenalinového vyžití. Středisko se nachází na břehu jezera, které leží na úpatí hor. Ve firmě navrhuje oblečení několik žen i mužů.



KV +

Značka byla založena v roce 1998 jako KV2 v Dongiu, které leží na jihu Švýcarska v Ticinu. Blízké hory ji pomáhají značce najít tu správnou inspiraci pro vyjádření firemní filosofie. V roce 2004 došlo ke změně loga značky z KV2 na KV+. Nová podoba firemní identity přinesla dynamické rozšíření povědomí o KV+ a zajistila lepší viditelnost celé společnosti.

V nabídce naleznete běžecké a turistické hole, sportovní, funkčního vybavení pro běžecké lyžování. Za několik let působení na světovém trhu byly produkty otestovány na závodech Světového poháru i na Olympijských hrách a osvědčily se.



OCHUTNÁVKA PRODUKTŮ

Oblečení

KV+ JACKET ARTICO JACKET UNISEX Petrol/Grey 8V106-6 | LBS Sport (lbs-sport.cz)

MALOJA NESHAM. Monnless | LBS Sport (lbs-sport.cz)

DOTOUT FANATICA WOOL JERSEY Grey/Multicolor A20W510-604 | LBS Sport (lbs-sport.cz)

DOTOUT VERTO W JACKET Blue A19W600 | LBS Sport (lbs-sport.cz)

DOPLŇKY

KV2 KV+ KV Plus - THERMO WAIST BAG PINK

KV+ ST.MORITZ – red 6A12-104 | LBS Sport (lbs-sport.cz)

MALOJA PROMULINSM. Alprose | LBS Sport (lbs-sport.cz)