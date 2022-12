Do společnosti celá v černém? Proč ne! Černá má mnoho tváří a podob, je tajemná, elegantní a sexy. Hodí se na večírek i do práce a ikonické „malé černé šaty“ by neměly chybět v žádném ženském šatníku. Nemusíte se jí vyhýbat jen proto, že nejste vyznavačkou gotiky.