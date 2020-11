Jak Jiřina Bohdalová bilancuje svůj život? Čeho si považuje ve své herecké dráze, kterou začala před 81 lety jako osmiletá? Co cítí, když se ohlédne za svým soukromým životem, který se snažila tak přísně střežit? Jak prožívala žalářování otce za vlastizradu a v jakých podmínkách vychovávala dceru Simonu? Proč nad ní držel ochrannou ruku Jan Werich? Kolikrát jí do života vstoupila StB – od zatčení přes návrhy na donášení až k soudnímu rozhodnuté provést výmaz jejího jména ze seznamů spolupracovníků? Proč jí prezident Novotný děkoval za to, že si ho nevzala, zatímco prezidentova manželka jí chtěla vystrojit svatbu s Radkem Brzobohatým?

Jiřina Bohdalová o knize: Brzo mi bude devadesát a takový věk nepřináší moc výhod. Jednu však má - už si nepotřebujete nic namlouvat, nemusíte nic tajit, ani se ohlížet na to, co tomu kdo řekne. Napsala jsem s publicistou Jirkou Janouškem knížku, které jsme dali název „Můj život mezi slzami a smíchem“. Je to výstižný název, protože v ní vyprávím o líci i rubu mé životní dráhy, ve které herecké úspěchy provázely soukromé prohry a časům na výsluní předcházela doba v nemilosti po uvěznění otce, kdy přišla na svět Simona. Vzpomínám, v čem všem mi pomohl Jan Werich, jak se zrodila naše moderátorská dvojice s Vladimírem Dvořákem, na herecká partnerství s Vladimírem Menšíkem a Milošem Kopeckým, na manželství s Radkem Brzobohatým. Chtěla jsem se ohlédnout za svou hereckou dráhou i soukromým životem dřív než bude pozdě. Stáří herce je neúprosné a o tom je i závěr té knížky.”

Jiří Janoušek ke spolupráci s Jiřinou Bohdalovou říká: „Pokusili jsme se spolu vylíčit tu klikatou životní pouť a přiblížit ji fotografiemi i dokumenty z rodinného archivu. Doufal jsem, že v jejím věku nechce nic předstírat. Že se nebojí přiznat, co jak bylo, a že se nebude ohlížet na to, co tomu kdo řekne. Nezklamal jsem se.“