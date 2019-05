Bude vás milovat do konce života

Oddanost psa nezná hranice. Jakmile se s přátelíte, stanete se pro zvířátko středobodem jeho vesmíru. Svou lásku možná bude dávat najevo zvláštním způsobem, ale věřte, že jste pro něj vším.

Nikdy vás nepodvede

Oproti mužům jsou pejsci věrnými tvory. Nevymění vás jen proto, že v okolí bude někdo hezčí s atraktivnějším tělem. Když už někamna chvíli zmizí, rychle se vrátí.

Vždy vás rád uvidí

Jakmile přijdete domů, očekávejte bouřlivé přivítání. Pejsci totiž vždy rádi vidí své milované páničky. A to i tehdy, když budete pryč pouze dvacet minut. Jste pro něj tím nejdůležitějším, co v životě má. Vy máte kamarády, zábavu, své koníčky, pejsek má pouze vás.

Nebude protestovat, když navrhnete romantickou procházku

Muži se neradi prochází jen tak ve dvou, nejsou na přehnané projevy lásky na veřejnosti. Pes vás do háje nikdy nepošle. Naopak bude nadšený i z krátké vycházky. Pohlazení, podrbání i pusa jsou pro něj tou nejlepší odměnou.

Přitulí se, aniž byste o to prosila

Máte ráda tělesnou blízkost druhé osoby, ale je vám trapné se jí dožadovat? U psa máte jistotu, že kdykoliv si lehnete, ihned bude po vašem boku.

Přitulí se rád a kdykoli...

Neremcá do toho, co máte na sobě

Pes nemá nevhodné připomínky vůči vašemu stylu oblékání. Nebude ani protestovat, když s ním vyrazíte ven nenalíčená. Pes vás totiž bezmezně miluje i bez make-upu, v teplácích s vytahanými koleny.

Poslouchá vaše povely

Zprvu to možná bude chvilku trvat, ale časem si ho vycvičíte a bude poslouchat jako hodinky. A jak sama víte, u pánů je i každodenní trénink k ničemu. Stejně si budou dělat, co chtějí.

Nebude vás mít za drbnu

Psovi můžete říct i to sebevětší tajemství bez obav, že by se dostalo ven. Pomlouvat lidi z vašeho okolí lze každý den. Chlupáč vás nikdy neosočí, jaká jste drbna.

Působí antidepresivně

Vědecké studie potvrzují pozitivní vliv zvířete na lidskou psychiku. Pokud jej budete pravidelně hladit a mazlit se s ním, deprese a špatná nálada se vám budou obloukem vyhýbat. Těžko říct, jestli to tak funguje i u pánů tvorstva.

K narozeninám mu postačí obyčejná kostička

Už si nebudete muset lámat hlavu s narozeninovým dárkem, který by partnera potěšil. Pejsek bude nadšený z každé věci, kterou mu dáte. I hovězí kost, která zbyla po nedělním obědě, se stane nejlepším darem na světě. A co teprve pískající hračka. Jen si představte, jak by se tvářil chlap na takový dárek…

Nevadí mu, když vyrazíte ven nenalíčená

Dalších deset bodů, které hrají ku prospěchu psa