Ty nejlepší pečující ingredience najdete v kuchyni. Dopřejte svým unaveným a vysušeným vlasům jogurtovou, vaječnou nebo pivní péči.

Jogurtový zábal

Když vám od snídaně zbyde bílý jogurt, nepřemýšlejte dlouho, co s ním. Připravte si hydratační vlasovou masku. Dosáhnete tak krásně hebké a lesklé kštice.



Budete potřebovat: 100 g bílého jogurtu, 1 žloutek, 2 lžíce olivového nebo kokosového oleje

Jak na to: V mističce všechny přísady dobře promíchejte, směs naneste do vlasů a nechte působit asi čtvrt hodiny. Pak masku opláchněte, použijte svůj oblíbený šampon a nechte uschnout, ideálně na čerstvém vzduchu.

Pivo nejen jako tužidlo

Naše babičky používaly obyčejné pivo nejen ke zpevnění účesu, ale také pro větší lesk a rozjasnění barvy.

Jak na to: Vlasy umyjte šamponem, opláchněte a pak do nich vmasírujte menší skleničku piva (podle délky vlasů) a poté zase opláchněte studenou vodou. Pokud chcete, aby se vlasy lépe tvarovaly, ještě jednou do nich vpracujte trochu piva a už neoplachujte. Nebojte se „hospodského“ odéru, pach piva by se měl po chvíli vytratit.

Žloutkový šampon

Vajíčka se v lidové kosmetice používají odpradávna. Byla vždy po ruce a jejich účinky jsou fenomenální. Zkuste zlepšit lesk vlasů pomocí obyčejných žloutků.



Jak na to: Dva žloutky vetřete do vlasů, které jste předtím opláchla teplou vodou, a nechte několik minut působit. Pak je důkladně propláchněte a použijte trochu svého oblíbeného šamponu. Spláchněte a upravujte, jak jste zvyklá.