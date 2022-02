Zatímco v pánském šatníku je košile spojena s přísným oblekem a byznys módou, žena z ní může udělat cokoliv, co si zamane, od stylu kancelářské šedé myšky až po sexy rebelku či uvolněnou kočku z pláže.

Košile je totiž flexibilní, dá se zapínat, rozepínat, zavazovat, podkasávat a klidně i nosit obráceně, knoflíčky dozadu.

Téměř nutností je košile bílá, střih by měl odpovídat stylu, který vyznáváte, jen musí sedět. Nejvíc variabilní a pohodlný je oversize model, ten, co byste mohla ukrást ze šatníku partnerovi. Perfektně jím doplníte úzkou midi sukni nebo slim džíny, krásně se zdůrazní kontrast volného a těsného kousku a pořád je to elegantní.

Nebo ji můžete nosit k legínám a vrstvit na ni svetry, sáčka či vesty. To vypadá nejlépe u košilí s asymetrickou délkou, vzadu delší, vepředu kratší.

Uvolněnost a nenucenost dodáte košilovým hrátkám tím, že jeden podolek zasunete do kalhot a zbytek necháte jen plápolat. Je to mladistvé a současně jde o trik, který opticky ubírá kila navíc. Rukávy ani nemusíte zapínat na knoflíky, jestli překážejí, vykasejte si je.

Když pomineme bílou klasiku, máme zde i dřevorubeckou flanelku, něco, co k zimě neodmyslitelně patří, a pak hit sychravého podzimu, který má stále velký prostor: hřejivé vlněné bundokošile! Nejčastěji jsou kárované, se střihem jako běžná košile, ale liší se délkou. Ty nejdelší můžete ve velkém mrazu nosit i jako šaty, kratší se hodí k džínám.