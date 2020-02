Dokonalý podklad

V tomto případě platí, že méně je více. Ať máte pleť mastnější, suchou nebo smíšenou, na čelo, nos a tváře naneste vždy jen pár teček tekutého make-upu a rozetřete doztracena. Tak pleť neztratí přirozený vzhled, bude působit sjednoceně a zamaskují se drobné chybičky. Aby make-up dobře držel, můžete ho lehce poprášit transparentním pudrem nebo speciálním fixátorem ve spreji. Pokud chcete zamaskovat kruhy pod očima, použijte trošku korektoru nebo rozjasňovače, který tvář umí také hezky prozářit.

Extra tip: Při aplikaci make-upu se ale nedívejte do zvětšovacího a kosmetického zrcátka příliš zblízka. Všimnete si totiž i té nejnenápadnější chybičky, která by téměř ani nebyla vidět, a mohla byste to tak s líčením přepísknout.

Péče navíc

Jestliže má make-up sklony usazovat se v pórech a vráskách, většinou je to proto, že pokožka je přesušená a není dobře připravená na jeho aplikaci. V tomto případě je nezbytné dodat pleti ještě před líčením extra dávku hydratace. Pokud máte hlubší vrásky, pak co se třeba pudru týče, nepřehánějte to s ním a vybírejte si z pudrů lehkých a transparentních.



Extra tip: Zralé pleti prospěje speciální hydratační krémový make-up a hutnější podklad, který navíc vyplňuje drobné vrásky.

Správný odstín

Tak tohle bývá často oříšek. Pro světlou pleť volte jen lehoučce tónované make-upy s jemným růžovým podtónem. Pozor: Řada žen se světlejší pletí sáhne po tmavším tónu make-upu, aby pleť, působila opálená a tmavší, ale je třeba si uvědomit, že make-up neslouží k bronzování pleti a k dodání jiného odstínu, ale aby ji barevně sjednotil a vyhladil. Ženám se snědší pletí pak velmi lichotí teplejší medové a bronzové tóny, které s ní dokonale přirozeně splynou.

Extra tip: Odstín make-upu testujte nejlépe na bradě a za denního světla. Neostýchejte se požádat o radu vyškolenou prodavačku nebo vizážistku a poprosit o pár vzorečků, které si můžete zkusit v klidu doma. Kvalitní a prověřené parfumerie vám to jistě umožní. A pokud se setkáte s neochotou, nenechte, se odradit a zkuste to jinde. Správný výběr vám za to rozhodně o stojí a příště už půjdete najisto.

Zkrášlující hydratační BB krém 5 v 1, Nivea, 210 Kč/ L’Oréal Paris True Match, notino.cz, 305 Kč/ MISSHA M Perfect Cover BB Cream - nejprodávanější BB krém na světě, 499 Kč/ DD krém proti nedokonalostem s OF 15, Mixa, 170 Kč/ Wonderful Cushion Makeup pro přirozený jas a vzhled, Sephora, 200 Kč/ Sjednocující make-up s matujícím efektem Fit Me! MAYBELLINE, krasa.cz, 101 Kč/ Pečující make-up v houbičce Hyaluron Cellular Filler, Nivea, 550 Kč

Kterou texturu?

Pro normální až suchou pleť je optimální tekutý fluid. Ten velmi dobře vyhovuje i smíšené pleti. Mastná pleť ocení make-up se zmatňujícím účinkem – například kompaktní pudr, který opticky maskuje zvýšenou produkci mazu.

Extra tip: Hodně tekutý make-up nanášejte přímo na denní krém, než se vsákne. Tak se oba ideálně spojí.