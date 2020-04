Bílá, krémová a další světlé odstíny jsou často zatracovány. A to ze dvou důvodů. Opticky totiž přidávají kilogramy, navíc se snadno zašpiní. Ano, svým způsobem je to pravda, nicméně by byla škoda ochudit se o velký trend současnosti. Stačí jen vědět, jak takové oděvy chytře kombinovat, aby postava získala atraktivní křivky a sexy šmrnc.