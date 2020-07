Nejlepším kosmetickým přípravkům na trhu jste letos na www.cosmoba.cz/2020/ poslaly rekordních 81 182 hlasů, což nás dostalo do kolen. Taková záplava účastnic si zaslouží pořádný mejdan. Ale jak ho udělat, abyste mohly přijít všechny? A protože máme z oken naší redakce výhled rovnou do prosklených studií TV Óčko, rozhodli jsme se na televizi zaútočit, na jeden den ji obsadit růžovými makronkami, drinky, beauty stolečky s vizážistkami a hudebními hosty a natočit tu pro vás historicky první Cosmo Beauty Awards vysílání!

Slavnostního mejdanu se zúčastnily take celebrity jako zpěvačka Debbi, raperka Sharlota, kytarista Lukáš Netík, Not so Funny Any, Adam Mišík, nebo také kráska Iva Kubelková, i ambasadorka L’Oreal Nikol Trojanová. Celý program moderovala Kristýna Schicková.

Čtenářky, které hlasovaly mohly vyhrát hodnotné ceny jako voucher na wellness v Infinit Na zámku, telefon nebo hodinky od Huawei, knihy, kosmetické výrobky a další, podívat se můžete zde.

A které produkkty u vás zvítězily? Výsledky hlasování najde na naší stránce www.cosmoba.cz/2020/

Propásla jste Cosmo TV pored vysílaný na Óčku? Podívejte se na něj na Instagramu na Cosmo IGTV. Nebo se na celý pořad můžete podívat hned zde:

A pokud mate chuť se podívat I na všechny krásné fotky z akce, nahlédněte níže do galerie.