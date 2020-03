Krystalová voda v kostce

Kdybyste se náhodou až dnes poprvé setkali s pojmem krystalová voda, zaslouží si jistě krátké představení. Na její výrobě není nic složitého. Stačí si příště do sklenice s čerstvou vodou z kohoutku přihodit oblíbený minerál nejlépe v surové nikoli opracované podobě.

Může jím být ametyst, růženín, citrín, křišťál nebo celá řada dalších kamenů, které jsou pro obohacování vody vhodné. Můžete je vybrat na základě účinků, které slibují, nebo jen tak podle pocitu. Sklenici s vodou a vybraným minerálem potom nechte několik hodin a ideálně přes celou noc odstát.

V zahraničí se rozjel trochu jiný trend, kdy si lidé rovnou kupují designové lahve, jejichž součástí je již napevno připevněný minerál. Vypadají krásně a prostě se chce věřit tomu, že fungují. Jejich výrobci se vás o tom také budou snažit přesvědčit. U popisu produktu nejčastěji slibují omlazení těla, posílení duševní pohody, zlepšení energie a dokonce i snížení úzkostí. Tak silná slova a velkolepé sliby by však chtělo podložit nějakými důkazy. Existují?

Nebudeme vás napínat... Odborníci se shodují, že nikoli. Nelze tím však diskuzi o pití krystalové vody uzavřít. Výživová specialistka Martha Lawderová zdůrazňuje zdravotní benefity, které se sice nevážou k pití krystalové vody, ale té úplně obyčejné.

„Naše tělo je složené z 50 až 75 procent vody a vodu k jeho správnému fungování potřebujeme. Vždy motivuji své klienty, aby přemýšleli racionálně a uvědomili si, kolik výhod pití vody má. Pokud je pití z lahve s krystalem motivuje dodržovat svůj pitný režim, potom ať ji klidně používají. Měli by si ale uvědomit, že více benefitů získává jejich tělo spíše z vody než z krystalu.“

I věda má své limity

Vědecké studie, které by potvrzovaly blahodárné účinky pití vody obohacené o krystaly, neexistují. Ale nutno dodat, že věda má stále spoustu neprozkoumaných oblastí. A to, že zatím o benefitech nevíme, neznamená, že nejsou. Tak jednoduché to není. Navíc co je prokázané, je placebo efekt.

Spoustu lidí může pod vlivem placebo efektu zaznamenat lepší fyzický i psychický stav. A opodstatněnou roli hraje vizualizace. Kamenům totiž společnost přisuzuje šíření dobré energie, schopnost uzdravovat nebo zlepšovat náladu a zlepšovat vztahy. Proto pití z lahve nebo sklenice s minerálem vám pokaždé může připomenout smysl kamene a vy tak svou mysl programovat cestou, kterou si přejete se vydat.

Pozor na úskalí

Pokud chcete zkusit přihodit si do sklenice kus minerálu, berte prosím zřetel na řadu důležitých informací. Některé kameny totiž ve větším množství mohou být nebezpečné, jiné se vůbec nehodí pro použití do vody, protože by je rozpouštěla. Do vody nepatří lepidolit, selenit, kalcit, malachit, azurit, fluorit, celestýn, rodonit nebo hematit.

Pokud plánujete pít vodu, ve které předtím necháte minerál, ujistěte se, že pochází od důvěryhodného zdroje a nemůže vám ublížit třeba tím, že na něm ulpěly stopové prvky nebezpečných látek. Nejlépe to zajistíte tím, že si rovnou koupíte kameny vhodné pro obohacování vody od seriózního odborného prodejce. Zapomeňte prosím na lifestylové e-shopy. Jde o vaše zdraví! Nebo rovnou sáhněte po krystalové lahvi.