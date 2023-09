Save the date na 23.9.

Již v sobotu 23. září 2023 se v areálu kempu Sázavský ostrov, v Sázavě u Benešova, uskuteční již 5. ročník tradičního Sázavského Rockového Vinobraní, a ani tentokrát nebude chybět večerní koncert středočeské legendy, populární kapely Keks!.

Na akci se dále představí kapela Všichni Svatí, která tímto koncertem začíná slavit výročí deseti let svého založení.

Sobotní den začne již v 10 hodin ráno, kdy v kempu areálu Sázavského ostrova odstartuje tradiční přehlídka veteránů a historických vozidel. Návštěvníci si také již od rána mohou zakoupit stylové pamětní skleničky v hodnotě 100,- Kč, které jim zajistí vstup na vinobraní ve spolupráci s vinařským putovním projektem Vinofest, kde budou moci okoštovat nové odrůdy vín a burčáku z Čech a Moravy.

Na diváky čeká představení zúčastněných vinných sklepů, Vinařství Štěpánek ( Mutěnice), Vinařství David Chocholatý ( Mělník - Kly), Vinařství Hnidák ( Čejkovice), čerstvý burčák, pro děti sladká pochoutka v podobě staročeského trdelníku, sabrage a soutěže o zajímavé ceny.

V 15 hodin se na stagi u plážového baru rozezní kytarové tóny pozvaných hudebních projektů a kapel. Během odpoledne se na pódiu vystřídají talentovaní hudebníci v akustických i rockových verzích koncertů. Petr Váńa ml., se svým projektem All By My Self zahraje vlastní tvorbu, ale i známé hudební hity. Festival bude pokračovat vystoupením zpěvačky Nikity a Radka Bartoše s názvem Nikitar, kdy spolu zahrají známé písně z jejích tvorby.

Poprvé se na Sázavském ostrově představí jihočeská rocková kapela Rozkrock, která návštěvníků, zahraje své známé rockové pecky, při kterých si bude podupovat snad každý.

V 19.30 zahájí hlavní program akce parta známých zkušených muzikantů Všichni Svatí, kteří ve svém festivalovém setu, zahrají své nejznámější hity z českých rádií. Kapela zde odstartuje oslavy k 10 letům svého založení, jenž budou pokračovat příštím rokem na koncertním turné po celé České republice.

Sázavské Rockové Vinobraní zakončí rocková legenda, kapela Keks!, která spolu se svým leaderem Štěpánem Kojanem, zahraje Sázavě svůj devadesáti minutový hudební set, prošpikovaný všemi oblíbenými písněmi a hity.

Vstupenky na Sázavské Rockové Vinobraní zakoupíte v předprodeji na www.qrticket.cz, na recepci kempu Sázavského ostrova nebo v infocentru města Sázava. Cena vstupenky v předprodeji činí 349,- Kč, na místě pak 399,- Kč.

Občerstvení na akci je zajištěno, vstupné do úseku vinobraní činí 100 ,- Kč, v hodnotě stylové památeční sklenice na víno.

Více informací naleznete na Facebooku kempu Sázavský Ostrov - Kemp Sázava https://www.facebook.com/SazavskyOstrovOfficial