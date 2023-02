Starbucks Tribute Blend® slaví neuvěřitelnou rozmanitost světa kávy a letošní směs zahrnuje čtyři druhy z našich oblíbených oblastí: bylinnou Sumatru, čokoládovou Kolumbii, kořeněnou Papuu-Novou Guineu a ovocnou Etiopii. Čtyři odlišné tóny přinášejí dokonalou harmonii, která vynikne díky pečlivým technikám zpracování. Nová směs zrnkové kávy Starbucks Tribute Blend® vás ohromí tóny černých třešní a koření na pečení a je jako stvořená pro chladné zimní dny. Plná chuť s čokoládovým podtónem vás zahřeje u srdce.

Nechte si svoji oblíbenou kávu připravit do merche z naší nové kolekce a zvýrazněte tak zážitek z unikátních momentů. Objevte nové stylové hrníčky, tumblery, Cold Cupy, láhve či pomůcky pro domácí přípravu kávy, které budou v prodeji v nadcházejícím roce S novou nabídkou přichází do kaváren Starbucks i nový Reusable Cup, který je povinnou výbavou každého milovníka kávy. Pokud si v kavárnách Starbucks necháte připravit nápoj do vlastní nádoby, ušetříte vždy 10 korun a navíc přispějete k ochraně přírody snížením množství odpadu.