Nenechte si ujít napínavé čtení

Hluboko v severních lesích, v malé chatě na jezerním ostrově, s pevninou sotva viditelnou v dálce, žije šestnáctiletá Juno celý život v takřka kompletní izolaci od okolního světa. Společnost jí dělají jen rodiče a malý bratr Boy. Žijí v zaběhnutém rytmu – rybaření, vaření a hraní deskových her. A přesto žijí v permanentním strachu. Neboť na druhé straně jezera číhá nebezpečí – neznámí lidé, kteří se je snaží vypátrat a pomstít se celé rodině za to, co otec kdysi udělal. Ale máma s tátou jsou opatrní – sestavili pro všechny jasná pravidla, která se striktně dodržují, a vybudovali dokonce tajný úkryt, kde je rodina v bezpečí. Dokud se na den strýčka Oleho všechno nezmění a zlo se neobjeví tak blízko, že už se mu nedá uniknout. Z dětské pohádky se stává děsivá noční můra...

Vydala Metafora

MOC: 359 Kč / 14,96 €