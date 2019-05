Proč se pustit do digitálního detoxu?

Nespočet studií potvrdilo, že dnešní virtuální doba má neblahé dopady na lidské zdraví. Mnohem častěji nás postihují psychické problémy jako jsou úzkosti a deprese. Hůře spíme, jsme častěji negativní. Mimo to se nám pokřivuje i pohled na svět jako takový. Krásu vnímáme přes upravené fotografie, myslíme si, jak ona dotyčná “hvězda” z Instagramu nemá dokonalý vztah, přitom realita je zcela jiná. Není to směšné? Pojďme zkusit žít! Doopravdy žít, bez mobilů, notebooku a hlavně internetu!

Hlavní pravidla digitálního detoxu

Určete si čas, kdy odložíte mobil



Stanovte si dobu, kdy budete regenerovat. Mělo by se jednat minimálně o tři hodiny, kdy jste vzhůru. Samozřejmě čím déle vydržíte, tím lépe. Mobil odložte na hodinu dopoledne, odpoledne a na večer. Pokuste se to vydržet. Na Instagramu a Facebooku vám opravdu nic neuteče. Zmeškané hovory a zprávy vyřídíte později.

Večerní zákaz telefonu a notebooku



Telefony a počítače natolik ovlivnily naše životy, že nám dělají společnost i v posteli. Zkuste tento ujetý nešvar odbourat. Hodinu před spánkem si raději čtěte. Ideální je, když se v tomto čase naučíte meditovat. Zharmonizujete mysl, odbouráte stres, uvolníte tělo. Následně budete spát jako miminko. I nálada se vám zlepší.

Během noci buďte offline



Než zavřete oči, zkontrolujte, že máte telefon v offline režimu. Někdo by mohl namítat, že postačí vypnutý zvuk, ale omyl. Během spánku vás budou rušit notifikace či příchozí zprávy. Což není pro odpočinek to pravé ořechové.

Místa, kam mobil nepatří



Zkuste si zavést místa, kam nebudete brát mobil ani notebook. V první řadě by to měla být ložnice. To je místo určené pro relaxaci, ne brouzdání po internetu a dohánění školních či pracovních restů. Mobil ponechte v kabelce i při randění. Nezáleží, jestli jste na večeři či procházce. Zaveďte tři až čtyři místa, kde je telefonu zákaz.

Při jídle na displej nekoukáme



Každý z nás několikrát za týden během jídla sjíždí, co se stalo nového ve světě. Odporný zvyk si odpusťte. Místo civění do mobilu si užívejte každé sousto.

Po boku milovaného zapomeňte na všechno

Není nic otravnějšího, než když jeden z partnerů neustále v ruce žmoulá mobil. Domluvte se s přítelem, že při společných chvílích se budete věnovat jen sami sobě, ne sociálním sítím.

Vyzkoušejte digitální půst

Myslíte, že nejste natolik závislá, bez digitálních sítí se obejdete? Otestujte se. Můžete začít u jednoho dne, kdy do ruky nevezmete mobil ani notebook. Vhodnou dobou je například víkend. Možná to zpočátku bude těžké, ale zvládnete to. Pak zjistíte, že opravdu žít je mnohem lepší. Budete překvapená, kolik volných chvilek najednou máte. Investujte drahocenný čas do užitečnějších věcí, například do přátel a rodiny.