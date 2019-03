RECENZE: Nášup zdarma pro Resident Evil 2 přináší vzpomínky na Raccoon City

Varování Recenze DLC vychází ze základní hry Resident Evil 2. Obsahuje proto spoilery k několika vedlejším postavám.

Lednový remake Resident Evilu 2 mě uhranul natolik, že mám už teď jasno v tom, že půjde o jednu z nejlepších her roku 2019. Dokonce je to zatím můj favorit. Je přitom absolutně nemožné tento hororový spektákl nemilovat. Ať už jde o grafiku, hratelnost, strašidelné pojetí nebo spoustu obsahu. RE2 prostě válí. K tomu všemu si pro nás navíc Capcom připravil dodatečný přídavek zdarma.

Po jeho stažení dostanete obsah na minimálně další dvě hodiny hraní. To dnes není úplně běžné. Většina vydavatelů chce za cokoliv bonusového prašule navíc. A to i někdy v případě, že jde o část hry vyňatou z jejího základu. The Ghost Survivors není ten případ. Fandové Resident Evilu, vítejte zpět.

Je to zdarma, upalujte stahovat

Obáváte se, že má dodatečný obsah nazvaný stylově The Ghost Survivors nějaký chyták? Nemá, je opravdu zdarma, k jeho spuštění však samozřejmě potřebujete mít základní hru. Nejde o samostatně hratelný kousek. A i když jsme z přístupu Capcomu nadšení, přece jenom jde o recenzi, takže zůstaneme nohama na zemi a podíváme se, jak se stahovatelný obsah hraje a co nabízí.

DLC přináší hned čtyři nové scénáře ve stylu The 4th Survivor s Hunkem, který byl k dispozici už při vydání hry. Jasně, Capcom ohlásil pouze tři, ale to byla jenom habaďura, která maskovala čtvrtou část přídavku. Ta je tajná a odemkne se až po odehrání tří příběhů přítomných od počátku. Všechny čtyři scénáře jsou pojaté stylem „Co kdyby“.

To znamená, že nejsou součástí skutečného příběhu hry, ale nabízejí alternativní pohled na osudy některých zabitých postav, které se v tomto pojetí dostaly z Raccoon City a přežily.

Rozdíl v obtížnostech je markantní

Všechny přídavky jsou hodně arkádové, což je na jednu stranu pochopitelné a na druhou zase trochu škoda. Kdyby všechny měly více příběhové pozadí, byla by to totální pecka. Takhle je to tedy jenom pecka.

Každý scénář začíná a končí animací ze statických obrázků. Jsou sice docela stylové, ale klasické rozpohybované videosekvence v enginu hry by byly mnohem, mnohem lepší. Zvolit si můžete hru o co nejlepší čas, v níž jste postaveni skutečné výzvě, nebo trénink, což je v podstatě lehký mód. Rozdíl v obtížnostech je obrovský.

Při hře na čas vám půjde po krku více nepřátel, budete mít menší inventář a i méně munice a ozdravných předmětů. Úkolem je až kromě poslední kapitoly vždy dorazit do klíčové destinace a probojovat se přes zástupy nepřátel. Někdy je lepší se jim ale vyhnout a vzít nohy na ramena. Arkádové pojetí pak podtrhuje přítomnost automatů na žvýkačky rozmístěných v částí Raccoon City.

Zombie-baťůžkáři

Žvýkačky v nich ovšem nejsou. Obsahují různé předměty včetně zdraví a nábojů, ale z výběru si můžete vždycky vzít jen jeden a šlus. Narazíte také na zombie-baťůžkáře, kteří mají na zádech ruksaky s dalšími předměty, které po jejich likvidaci můžete sebrat. Při hraní vám po krku půjde celá řada známých monster. Od zombií, zmutovaných psů přes lickery, tu listnatou hrůzu, která má být Ivy (ale není, tohle monstrum tak zprznili), G-mutanty a na dostaveníčko dorazí i Mr. X.

Objevují se i nové typy zombií jako nemrtví v kombinézách těžkooděnců s taktickými vestami a helmami, které vůbec není snadné sejmout. Jsou to odolní parchanti. Inspirace seriálem The Walking Dead (Živí mrtví), v němž se totožní nemrtví objevili ve věznici, je zřejmá. To ale vůbec nevadí. Kultovní seriál je jedním z nejlepších zombie děl vůbec.

Úplně nová monstra, wow

Další nové zombie mají na zádech propanbutanové lahve, takže je sejmete v doprovodu s ohlušujícím výbuchem i s jejich okolím. Za opravdu nové nepřátele, kteří se nevyskytují v původní hře, rozhodně označím jedovaté zombie. Jsou fialové a v jejich těle koluje nebezpečná látka. Tyto oživlé mrtvoly do hry vizuálně moc nezapadají, protože mají kolem sebe purpurové výpary. Jde ale o zajímavé protivníky. Pokud vás kousnou, jste infikovaní a musíte si sehnat protijed.

Fialoví nemrtví mají slabiny na nejrůznějších místech – na hlavách, trupech i zadcích. Viditelné však nejsou, takže probíhá jejich likvidace metodou pokus-omyl. Když se to povede, vylétne ze zombie fialový pšouk. Je to docela legrační. Naopak naprosto děsiví jsou noví Pale Headi. Jde o obludná monstra, která jako by vypadla z filmů od Guillerma del Tora.

Legendary Kendo Gun Shop

Jde o zmutované lidi, kteří nemají oči a okamžitě se po zásahu regenerují. Jsou strašidelní a mají tuhý kořínek. Při splnění určitých podmínek se vám budou odemykat nejrůznější masky. Některé z nich jsou šílené a legrační jako např. tygr, jednorožec nebo živý mýval posazený na hlavě. Jiné jako lebka, maska zmutovaného Birkina nebo plesnivého Molded fujtajbla z Resident Evil 7: Biohazard jsou docela cool a stylové. Každopádně se při jejich nasazení snižuje vážnost celé hry.

Nové kapitoly jsou tedy čtyři a v první z nich nazvané No Time To Mourn se chopíte role nebohého Roberta Kenda – majitele ikonického obchodu se zbraněmi. Jeho osud v hlavní hře patří k těm nejtragičtějším. Jeho malá dcerka byla pokousána a hráčům se měnila v zombie přímo před očima. Robert ji nedokázal zachránit a poté, co ji vysvobodil z jejího trápení, se chystal obrátit zbraň proti sobě.

Dcera starosty Raccoon City na útěku

Jenže v okamžiku, kdy se chystal stisknout spoušť, uslyšel v rádiu, že jeho kamarád splašil helikoptéru a chystá se zdrhnout z Raccoon City. Robert se proto omlouvá mrtvé dceři a vyráží za záchranou. Jde o čistě akční a přímočarou epizodu, v níž si hodně zastřílíte a budete chvílemi i skřípat zuby a mít nervy. Otrávené zombie jsou na každém kroku. O zábavu nouze není a než doběhnete k helikoptéře, vypálíte hodně kulek. Jen škoda pouťové hudby. Pevnost Boyard hadr.

Ještě povedenější je kapitola Runaway. Ta se mi líbila ze všech nejvíc. Její hlavní protagonistkou je Katherine Warren – dcera starosty Raccoon City. Té se v této alternativní verzi podařilo dostat ze spárů prasáckého policejního šéfa Briana Ironse a zabít ho. Teď je na útěku za svým milým, novinářem Benem Bertoluccim, který je zavřen ve vězení. I když je také ozbrojená, je hra za ní více o utíkání. Po krku jí jde totiž spousta Pale Headů.

Stovka zombií na benzince

Hra za ni je také ozvláštněna tím, že aby se pokaždé dostala dál, musí vždy získat klíč ke dveřím. Hudební doprovod v Runaway je atmosférický a nahání husí kůži. Jen škoda, že jde o docela krátkou část The Ghost Survivors.

Třetí část, v níž se chopíte role, ehm, Ghosta, se jmenuje Forgotten Soldier. V hlavní roli se představuje dosud neznámý voják Umbrelly, kterému se podařilo získat vzorek G-Virusu. S ním musí pláchnout do lanovky. V ní ho ale čeká nemilé překvapení. Forgotten Soldier je čisté ratata a jasně nejhorší a nejvíce stereotypní částí celého přídavku. Ale stále v pohodě.

Když dohrajete první tři nové části, odemkne se čtvrtá tajná No Way Out. Jejím hrdinou je šerif Daniel Cortini, který se ocitá na zamčené benzinové pumpě, ze které nemůže ven. Musí vydržet, počkat na posilu a porazit 100 krvelačných zombií.

Je to těžká arkáda, ale zároveň velká zábava. Jde o napínavou část, protože boj ve stísněných prostorech čerpací stanice je hodně adrenalinový. The Ghost Survivors nás hodně potěšili a každý, kdo má Resident Evil 2, by si je měl stáhnout, zahrát nebo spíš dohrát a pobavit se také.