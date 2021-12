Bezplatný The Matrix Awakens má být divoká jízda pro hráče s Keanu Reevesem

Nic konkrétního prozatím nevíme. Podle prvních informací půjde o technologické demo, které demonstruje možnosti Unreal Enginu 5. Zážitek navázaný na Matrix ovšem vyzkouší pouze ti, kteří mají konzole Xbox Series X/S nebo PlayStation 5.

Data lze stáhnout už nyní, uživatelé si musí připravit 29 GB místa. Obsah se ovšem odemkne až 9. prosince, konkrétně během herní akce The Game Awards, což jsou zjednodušeně řečeno herní Oscaři.

Prozatím se můžeme podívat na teaser, v němž se Neo (Keanu Reeves, který vypadá víc jako John Wick než Neo) ptá, jak poznáme, co je skutečné? V popisku se pak dočítáme, že The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience je „divoká jízda do světa Matrixu, který ohýbá realitu a ve kterém vystupují Keanu Reeves a Carrie-Anne Mossová“.

„Vytvořili ho členové původního filmového týmu včetně Lany Wachowské spolu s Epic Games a partnery,“ dočteme se dále.

Uvidíme, co z toho bude. Očekáváme krátký, intenzivní zážitek, který nás navnadí na film Matrix Resurrections, jenž bude mít v kinech premiéru 23. prosince. Vrátí se nejenom Keanu Reeves jako Neo, ale i Carrie-Anne Moss coby Trinity. Chybět naopak budou Laurence Fishburne i Hugo Weaving (Agent Smith). Snímek režíruje Lana Wachowská. Co se her týče, nějaký další Matrix bychom si určitě nechali líbit!