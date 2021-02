Na Steamu začal herní festival, vyzkoušejte si více než 500 demoverzí

Digitální obchod Steam odstartoval další ročník akce Steam Game Festival, ve kterém nezávislým tvůrcům nabízí spoustu prostoru, jak upozornit na své chystané novinky.

Glitchpunk je jako GTA 2 v kyberpunkovém světě.

V nabídce jsou hry všech možných i nemožných žánrů, dělané na koleni partou nadšenců i téměř profesionální produkce opírající se o známé licence. Ani kdybyste si vzali na týden volno a dokázali nespat, neměli byste šanci všechny nabízené hry vyzkoušet. Je tedy potřeba hodně filtrovat a spolehnout se na doporučující algoritmy. Pokud nemáte čas na podrobné zkoumání, přijměte alespoň pár tipů, které mě po letmém brouzdání zaujaly natolik, že jsem si je zařadil do fronty.

Happy Game – České studio Amanita Design je samo o sobě zárukou výjimečné podívané i poslechu, a to i když se tentokrát pustili do hororového žánru. Více viz náš starší článek.

Glitchpunk – Takto by vypadalo Grand Theft Auto 2, kdyby se odehrávalo v budoucnosti. Název napovídá, že by mohlo jít o parodii na rozbitý Cyberpunk 2077 (glitch - zádrhel, problém, závada), ale není to tak, na hře už se pod tímto názvem pracuje několik let.

Graven - Duchovní nástupce kultovního Hexena, vznikající pod značkou 3D Realms. Co víc potřebujete vědět?

The Riftbreaker – Akční strategie s obřími mechy bojujícími proti záplavě nepřátel. Vím že to zní jako popis jak z pirátských inzerátů z počátku devadesátých let, ale graficky to vypadá moc hezky.

Narita Boy – Pixelartová hopsačka, odehrávající se ve zdrojovém kódu fiktivní osmdesátkou arkády. Prý v ní budeme Technomečem mordovat nepřátele, kteří si říkají Hřebci, což zní správně ulítle.

Sonority – Vyklidněná artová adventura ve slušné grafice, točící se kolem hudby.

Chicory: A Colorful Tale – Roztomilé omalovánky s kresleným psíkem v hlavní roli. Mohlo by se líbit dětem.

Warhammer 40,000: Dakka Squadron - Flyboyz Edition – Letecký simulátor ze světa Warhammeru? Moc mi to nedává smysl, o to víc to ale chci vidět.

Pokud ještě narazíme na něco zajímavého, určitě vám dáme vědět, stejně tak jsme ale zvědaví na vaše případné tipy.

Akce končí v 19:00 hodin 9. února.