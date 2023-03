Znovu a lépe. Český Someday You’ll Return vychází v režisérském sestřihu

Someday You’ll Return z roku 2020 je přesně takovým tím typem uměleckého díla, jehož autorům byste moc přáli uspět, ale tak nějak podvědomě tušíte, že se to nejspíš nestane. Jde o artový „simulátor chůze“ (viz náš článek), ve kterém se hlavní hrdina toulá po lesích Českého Švýcarska a řeší rodinnou krizi. Na to, že hra vznikala v pouhých dvou lidech, má moc hezkou grafiku a zajímavý příběh (viz naše recenze), bohužel jí ale chybí nějaký „cool faktor“, který by ji dokázal prodat i v zahraničí, a tak hra skončila víceméně prodejním fiaskem.

Největším tahákem hry je její originální zasazení do lesů Českého Švýcarska.

Nyní ale dostane druhou šanci. Vydavatelství Bohemia Interactive (série ArmA) se totiž rozhodlo rozšířit své portfolio a finančně podporovat zajímavé tuzemské projekty. Someday You’ll Return tak pod jejich značkou vyjde znovu v tzv. režisérském sestřihu. Možná by se ale v tomto případě hodilo spíše používat slovo remaster, protože změn a vylepšení je spousta.

Téměř každá scéna byla jinak nasvícena, takže hra vypadá výrazně lépe, přibyl fotomód, režim New Game+, lokalizace do mnoha světových jazyků (čeština samozřejmě nechybí), kompletně předělán byl systém mapování, tou nejdůležitější změnou je ale změna tempa vyprávění. Výrazně totiž ubyly nudné „bloudící“ pasáže, během kterých se děj nikam neposunoval a jen zbytečně natahovaly už tak dlouhou hratelnost. Odhadem se tím hra zkrátila na polovinu (nyní dohrání zabere nějakých deset hodin), návštěva mnohých lokací je pak už jen dobrovolná pro lovce achievementů.

Hra také konečně vychází i na konzolích PlayStation, kde podporuje všechny jejich specifické „vychytávky“ jako haptické ovládání nebo dotykovou plochu gamepadu. Majitelé PC verze pak dostanou všechna vylepšení automaticky zdarma jakožto update na Steamu.

Bude to tentokrát k úspěchu stačit? Těžko říct, minimálně tuzemští hráči by ale měli hře dát druhou šanci, podobně osobitých projektů totiž není mnoho.