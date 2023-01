Předávání streamerských ocenění narušil obrázek penisu

V jedné scéně Fincherova Klubu rváčů můžeme vidět hlavního hrdinu, který po večerech pracuje jako promítač v kině, jak do filmových pásů čas od času vkládá snímky mužských přirození. „Nikdo neví, co to bylo, ale všichni to viděli,“ vysvětluje svojí bizarní zálibu hlavní antihrdina, jenž do morku kostí pohrdá povrchností současné civilizace.

Tohle jednoduše nemohlo dopadnout jinak.

Podobný zážitek si odnesly i zhruba dva miliony diváků streamerské akce Premios ESLAND, jež se během uplynulého víkendu konala v hlavním městě Mexika. Druhý ročník jedné z nejprestižnějších společenských akcí pro španělsky mluvící influencery probíhal podle plánu, když moderátor akce, streamer známý jako TheGrefg (viz náš článek), místo předpřipravených záběrů nechal na plátno promítat živě probíhající chatovou debatu diváků. A stalo se to, co se nutně stát muselo.

I když pořadatelé omezili vkládání jakýchkoliv obrázků, jeden z diskutujících dokázal obohatit diskusi obrázkem penisu sestaveného ze znaků ASCII tabulky.

Grefg hosted his own streamer awards



Putting chat on screen went about as expected pic.twitter.com/KTLaYIJE31 — GUARD Hunter (@HUN2R) January 30, 2023

Sice tok vypjaté diskuse v rámci několika málo sekund hanbatý příspěvek z plátna rychle odsunul mimo záběr, své poslání ovšem dokázal splnit. Zatímco ve filmu dětské publikum reaguje na nečekaný výjev pláčem, tady se internetový záškodník dočkal bouřlivého smíchu. Jediný, kdo se příliš nebavil, byl sám TheGrefg, který snad poprvé ve svém životě na chvilku ztratil slovo.

Celý incident se samozřejmě zhusta řeší na sociálních sítích a fanoušci se předhánějí v tom, kdo na to konto udělá lepší vtip.

Každopádně slavný streamer může být v pohodě, není to zdaleka poprvé, co k něčemu podobnému došlo. A troufám si říct, že ani ne naposledy. Loni například hackeři napadli jednání italského parlamentu a „vylepšili“ ho o pornografické záběry inspirované japonskou sérií Final Fanatsy (psali jsme tady).