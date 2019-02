Podle Metacriticu bylo loni úspěšnější Electronic Arts než Sony

Agregátor hodnocení Metacritic je obecně vnímán jako ten nejobjektivnější způsob, jak měřit kvalitu her, jenže i jeho výsledky mohou být poněkud zavádějící. Nejlepším důkazem je každoroční žebříček těch nejúspěšnějších vydavatelství, sestavovaný podle vzorce zohledňujícího průměrná hodnocení všech vydaných titulů, ale i poměr mimořádně dobrých či naopak mimořádně špatných her.

V roce 2017 tento žebříček opanovala Bethesda (psali jsme tady), která se však tentokrát do žebříčku ani nedostala, Metacritic totiž počítal pouze ta vydavatelství, která loni vypustila do světa alespoň 12 her.



Monster Hunter World prodal již přes 10 milionů kopií.

A jak to tedy dopadlo letos? Poměrně překvapivě. Na prvním místě je totiž japonské vydavatelství Capcom, které nečekaným úspěchem akčního RPG Monster Hunter: World nejspíše zaskočilo i samo sebe. Kromě něj však už vydalo jen další iterace svých prosáklých značek jako Mega Man nebo Street Fighter. To samé lze v podstatě říct o firmě Sega na druhém místě, která překvapila snad jen skvělým tycoonem Two Point Hospital.

Největším překvapením je třetí místo pro Electronic Arts, kteří loni skončili poslední. Jejich sportovní tituly jsou však sázkou na jistotu, a jelikož se docela povedly i hry jako Battlefield V anebo A Way Out, na bronzovou pozici to stačí.

Žebříček nejlepších vydavatelství za rok 2018 podle Metacriticu.

Jenže jedna věc jsou ryze statistické výstupu z Metacriticu a druhá realita. O mizivé vypovídací hodnotě žebříčku nejlépe vypovídá fakt, že firma Sony je až na šestém místě, přitom bez jejich exkluzivních titulů God of War, Spider-man, Detroit nebo Astro Bot Rescue se neobešel žádný žebříček nejlepších her za rok 2018.